NordPass, 30 giorni gratis con password e passkey sicure

Sei alla ricerca di un life manager digitale? Hai sempre desiderato avere una soluzione sicura per password, passkey e carte di credito? NordPass nasce con l’obiettivo di rispondere a tutte queste esigenze ma non solo. Scopriamo insieme di cosa di tratta e del perché tantissimi utenti l’hanno già scelto!

Oggi hai la possibilità di organizzare la tua vita in modo sicuro con un life manager digitale come NordPass. Non a caso, tra le sue caratteristiche principali ci son: la possibilità di generare password robuste, condividere le password coi colleghi in modo sicuro e scoprire se i tuoi dati sono stati violati. Inoltre, con NordPass la sicurezza viene semplificata con l’uso delle passkey. Parliamo infatti di un nuovo standard di autenticazione che non prevede l’uso delle password ed è dunque più sicuro e comodo da utilizzare rispetto alle password tradizionali.

Grazie ad un’offerta limitata puoi godere di una maggiore sicurezza online approfittando di uno sconto fino al 53%. Per 30 giorni puoi provare NordPass a costo zero: inclusi salvataggio e compilazione automatici e memorizza password, passkey e carte di credito.

NordPass: la scelta di milioni di utenti

Oltre alla prova gratuita di 30 giorni, puoi scegliere uno dei piani disponibili ad un ottimo rapporto qualità/prezzo. A partire da soli 1,69 euro al mese puoi acquistare il piano Premium che ti offre vantaggi come:

Salvataggio e compilazione automatici;

Memorizza password, passkey, carte di credito;

Mantieni la connessione quando cambi dispositivo;

Rileva password deboli e già usate;

Analizza il Web alla ricerca di violazioni di dati;

Allega file agli elementi;

Maschera la tua email.

Grazie allo sconto del 43% paghi dunque un totale di 40,56 euro per i primi due anni anziché 71,76 con il piano Premium. Inclusa anche una garanzia di rimborso di 30 giorni nel caso in cui non dovessi essere soddisfatto del servizio.