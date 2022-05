Bitdefender annuncia Identity Theft Protection

Le statistiche condivise dai ricercatori confermano un forte aumento nel numero dei casi di furto d’identità che si verificano online. Le vittime, perlopiù inconsapevoli di quanto accaduto, rischiano di vedere il proprio nome e la propria reputazione messi in grave pericolo dall’azione dei cybercriminali. Lo stesso vale per conti correnti e metodi di pagamento. È per far fronte a questo tipo di minaccia, sempre più avvertita a livello globale, che Bitdefender ha messo a punto un nuovo strumento. Si chiama Identity Theft Protection ed è appena stato annunciato dalla software house.

Fa parte del pacchetto Bitdefender Ultimate Security (oggi in sconto del 44%) che include anche una soluzione antivirus e una VPN.

Novità da Bitdefender: ecco Identity Theft Protection

Si tratta di un sistema che effettua continuamente la scansione del mondo online (nella sua interezza, Dark Web compreso) alla ricerca di potenziali frodi e attività sospette in qualche modo associate alle informazioni personali dell’utente. Prende in considerazione ogni dettaglio: dall’indirizzo email ai documenti come passaporto e patente, fino alle carte di credito. In caso di anomalia rilevata, compare immediatamente una notifica, subito inviata anche attraverso un messaggio di posta elettronica e al numero di telefono. In questo modo possono essere attuare le dovute contromisure, nel minor tempo possibile.

La ricerca si basa sulla tecnologia BreachIQ che analizza tutti i data breach e prende in esame le bacheche dei social network, dove sempre più spesso si verificano violazioni o azioni malevole. Il tutto in modo autonomo, senza mai richiedere alcun intervento manuale.

Scegliendo la nuova soluzione messa a punto da Bitdefender ci si garantisce inoltre la possibilità di ricevere l’assistenza dedicata di uno specialista per la risoluzione dei problemi e il supporto legale necessario a risolvere qualsiasi problematica conseguente a un eventuale furto d’identità. È disponibile in versione stand-alone oppure integrata nel paccetto Ultimate Security insieme ad altri strumenti avanzati per la sicurezza come un antivirus sempre aggiornato e una VPN premium.

