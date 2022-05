Ransomware: il 76% delle aziende paga il riscatto

Le aziende finiscono sempre più spesso nel mirino dei criminali informatici che impiegano i ransomware per mettere a segno i loro attacchi, sfruttando vulnerabilità note. E nella maggior parte dei casi, accettano di pagare il riscatto chiesto per rientrare in possesso dei propri dati o per non correre il rischio di vederli diffusi pubblicamente: accade per il 76% delle vittime. È quanto svela l’indagine condotta da Veeam coinvolgendo 1.000 leader IT.

Cosa dice il 2022 Ransomware Trends Report di Veeam

Un’altra statistica preoccupante che emerge dallo studio è quella relativa al 47% dei dati di produzione colpiti in media dalle azioni. Solo il 69% risulta poi recuperabile. L’impatto è definito “drammatico”. Anche per questo, prevenire qualsiasi tipo di conseguenze con buone pratiche di cybersecurity ed eseguendo backup frequenti è oggigiorno un imperativo.

Per tutti gli altri dettaglio è possibile consultare il 2022 Ransomware Trends Report appena pubblicato da Veeam. Queste le parole di Danny Allan, CTO della società.

Il ransomware ha democratizzato il furto di dati e richiede uno sforzo collaborativo da parte delle aziende di ogni settore al fine di massimizzare la loro capacità di rimediare e recuperare i dati senza pagare un riscatto. Pagare i criminali informatici per ripristinare i dati non è una strategia per la data protection: non c’è alcuna garanzia di recupero dei dati, i rischi di danni alla reputazione e di perdita di fiducia dei clienti sono elevati e, soprattutto, si alimenta e si premia l’attività criminale.

È doveroso essere consapevoli che il pagamento del riscatto non garantisce il recupero dei dati. Per il 52% degli intervistati è stato possibile, mentre il 24% afferma di non averlo potuto eseguire nonostante la transazione avvenuta. Oltre al danno, anche la beffa.

