Bitdefender Internet Security: sconto fino al 60%

La software house rumena sviluppa diverse soluzioni per utenti privati e aziende. Uno dei prodotti più interessanti è Bitdefender Internet Security per PC che include tutti gli strumenti necessari per la sicurezza e la privacy. Grazie alla promozione in corso è possibile sottoscrivere l'abbonamento per uno, due o tre anni con uno sconto fino al 60%. La versione più recente include diversi miglioramenti.

Bitdefender Internet Security: solo 19,99 euro

Bitdefender Internet Security è compatibile solo con Windows (per il supporto multipiattaforma è disponibile Total Security). Le funzionalità della suite possono essere suddivise in tre categorie principali: protezione, privacy e prestazioni. La protezione viene ovviamente garantita dall'ottimo antivirus che rileva ogni tipo di minaccia in tempo reale ed eventuali attività sospette delle applicazioni, segno della presenza di un malware.

Una specifica tecnologia blocca i famigerati ransomware, evitando quindi la cifratura dei file, operazione propedeutica alla richiesta di riscatto. Internet Security controlla inoltre il PC per rilevare software non aggiornato o l'assenza delle ultime patch di Windows. Sono disponibili anche i tool per individuare link a siti infetti, attacchi di phishing, tentativi di frode e spam nei messaggi di posta.

La privacy viene invece garantita dalla VPN (200 MB al giorno) che, da metà novembre, include le funzionalità Kill Switch (interrompe automaticamente l'accesso ad Internet, se cade la connessione alla VPN) e Split Tunneling (permette di scegliere quali app non devono passare per la VPN).

Internet Security impedisce l'accesso a webcam e microfono, include un browser sicuro per le operazioni bancarie e protegge i più piccoli con il controllo parentale. Sono inoltre presenti un anti-tracker, il password manager e un tool per l'eliminazione dei file senza lasciare tracce. Bitdefender promette infine un impatto limitato sulle prestazioni, dato che la fase più pesante della scansione avviene sul cloud. Inoltre la tecnologia Photon consente di ridurre l'uso delle risorse hardware.

L'abbonamento per il primo anno (un dispositivo) costa solo 19,99 euro, invece di 49,99 euro (sconto del 60%). Per proteggere tre dispositivi occorrono 24,99 euro, invece di 59,99 euro (sconto del 58%).