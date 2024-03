Bitdefender: l'antivirus che non pesa sul tuo PC, ora a metà prezzo

Nel mercato degli antivirus, dove per essere tutelati spesso si finisce a pesare con il software sul PC più di quanto si dovrebbe, Bitdefender si distingue per un peso minimo sulle risorse di sistema, senza però cedere ai pericoli della rete. A rendere il tutto possibile, l’utilizzo di un’avanzata intelligenza artificiale e di tecnologie rivoluzionarie.

Bitdefender: inflessibile contro le minacce

Bitdefender garantisce la massima protezione dalle minacce della rete con un punteggio di 5.94 su 6, secondo gli AV TEST dal gennaio 2011 al giugno 2022. Allo stesso tempo, il suo impatto sulle prestazioni del sistema è minimale, con un punteggio di 5.83 su 6. Questi risultati lo collocano al vertice del settore, garantendo una protezione completa senza compromettere le prestazioni del tuo dispositivo.

Bitdefender offre una serie di vantaggi che assicurano la tua sicurezza online. Trascorrendo più tempo online, sei esposto a una maggiore varietà di attacchi informatici. La protezione multilivello di Bitdefender mantiene al sicuro tutti i tuoi file da minacce note ed emergenti, inclusi malware e ransomware.

La protezione anti-phishing avanzata ti protegge da truffe online, mentre il browser dedicato per le operazioni bancarie online protegge i tuoi pagamenti e impedisce ogni frode. Con Bitdefender VPN, infine, puoi navigare sul web in modo veloce, anonimo e protetto da hacker e altri intrusi. Infine, Bitdefender adatta automaticamente le sue impostazioni in base alle tue attività, garantendo un’esperienza fluida e priva di interruzioni mentre giochi, guardi film o lavori.

Tutto questo è disponibile in pacchetti vantaggiosi, tutti a metà prezzo: con Antivirus Plus avrai 1 anno di abbonamento per 3 dispositivi, una protezione base che ti permetterà di proteggere il tuo sistema operativo, al prezzo di 19.99€. Total Security invece ti darà la possibilità di proteggere fino a 5 dispositivi, e sarà compatibile anche con macOS, Android e iOS, per soli 42.49€. A chiudere le possibilità, Internet Security, che espanderà Antivirus Plus con una protezione su webcam, microfono e spam, compreso di un Firewall per la tua privacy, a 32.49€.