La nuova offerta di Bitdefender per la sicurezza

Con l’obiettivo di far fronte a una situazione che ha visto negli ultimi mesi intensificarsi gli attacchi informatici e mutare le minacce online per ragioni legate anche alla crisi sanitaria ed economica, Bitdefender lancia una nuova suite di soluzioni e strumenti dedicati alla sicurezza. Le proposte sono diverse, strutturate in modo da rispondere alle differenti esigenze manifestate nell’ambito del lavoro, dello studio e del tempo libero.

Le soluzioni per la sicurezza di Bitdefender

Questi i prodotti del catalogo: Family Pack, Internet Security, Premium Security, Small Office Security, Total Security, Antivirus for Mac, Antivirus Plus, Mobile Security per Android e Mobile Security per iOS. Di seguito il commento di Ciprian Istrate, Vice President for Consumer Solutions di Bitdefender.

La nostra missione principale è sempre stata quella di proteggere i nostri utenti e allo stesso tempo di non interferire con la loro attività, riducendo al minimo lo spazio che le nostre soluzioni occupano sui loro sistemi. Ora è più vero che mai. Il nostro team si è focalizzato su quest’unico obiettivo per realizzare la nostra linea di soluzioni consumer più avanzata e potente di sempre, mantenendo l’impatto sul sistema così basso da renderlo impercettibile.

Le funzionalità implementate sono state aggiornate in modo da garantire la tutela di chi opera in modalità smart working così come degli studenti che si affidano alla didattica a distanza per l’attività formativa, sia su computer sia da smartphone o tablet. Per capire come sia cambiato lo scenario negli ultimi mesi è sufficiente citare che la software house nel solo mese di marzo ha rilevato un’impennata pari al 500% degli attacchi malware a tema coronavirus indirizzati agli utenti.

Per ulteriori dettagli, così come per i prezzi e le caratteristiche di tutte le soluzioni proposte, fare riferimento sul sito ufficiale di Bitdefender raggiungibile dal link a fondo articolo.