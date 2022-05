Bitdefender Premium Security: antivirus completo al 57% di sconto

La protezione del proprio dispositivo è oggigiorno essenziale e per questo motivo chiunque dovrebbe dotarsi di un software di sicurezza prestante e completo sotto ogni punto di vista. Ecco perché oggi proponiamo Bitdefender Premium Security, ovvero il miglior piano attualmente offerto da una delle aziende più capaci del settore. Il suddetto antivirus può infatti essere richiesto approfittando di un ottimo 57% di sconto sull’abbonamento annuale, con possibilità di utilizzo fino ad un massimo di 10 dispositivi in contemporanea. Ma andiamo con ordine, e cerchiamo di capire nello specifico quali sono le proposte nel catalogo di Bitdefender.

Antivirus Bitdefender: tutti i piani in sconto per un periodo di tempo limitato

Come già anticipato, Bitdefender può vantare ben tre piani antivirus differenti, e tutti offerti in sconto per un periodo di tempo limitato. I suddetti piani sono: Internet Security, Total Security e Premium Security. Quest’ultimo rappresenta ovviamente il piano top di gamma, completo di tutte le opzioni messe a disposizione da Bitdefender.

Ma andiamo con ordine e partiamo dal piano base, ovvero Bitdefender Internet Security. Questo infatti, a soli 29,99 euro per il primo anno di utilizzo, offrirà: protezione da ransomware multilivello, protezione da malware, spyware e adware, controllo genitori, compatibilità con PC Windows e traffico VPN limitato a 200 MB di traffico al giorno. Utilizzabile su un massimo di 3 dispositivi contemporaneamente.

Il piano successivo, denominato Bitdefender Total Security, potrà ovviamente contare su tutte le caratteristiche di quello base, con l’aggiunta di: compatibilità estesa con PC Windows, Mac, Android e iOS e un programma di ottimizzazione per il dispositivo. Il tutto ad un prezzo di 34,99 euro e su un massimo di 5 dispositivi in contemporanea.

Infine, l’offerta Premium Security, disponibile a 59,99 euro per il primo anno di utilizzo (grazie al 57% di sconto), potrà contare su: traffico VPN illimitato, supporto prioritario, un password manager avanzato e protetto e tutte le funzioni presenti nei due piani precedentemente descritti. La stessa offerta potrà essere utilizzata su un massimo di 10 dispositivi in contemporanea.

Una volta trascorsi i primi 12 mesi di utilizzo, l’offerta scelta potrà essere rinnovata per un nuovo anno al prezzo di listino, rispettivamente di: 59,99 euro, 79,99 euro e 139,99 euro.

