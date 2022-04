Bitdefender PREMIUM SECURITY: offerta a 59,99 euro

La sicurezza su computer e dispositivi elettronici, al giorno d’oggi, è una priorità per qualunque tipo di utente.

Se una volta virus e potenziali pericoli simili erano eventi straordinari, nel 2022 si tratta di una minaccia costante da fronteggiare. Dati come password, numeri di carte di credito ma anche foto e documenti personali, sono una preda troppo ambita dalle moderne generazioni di hacker.

Nella situazione attuale, di fatto, un semplice antivirus non è più in grado di offrire un alto livello di sicurezza. Gli stessi software infatti, si sono evoluti per offrire una copertura ad ampio spettro, capace di rendere sicuri computer e dispositivi mobile.

In questo contesto, quanto offerto da Bitdefender PREMIUM SECURITY, rappresenta una delle migliori soluzioni presenti sul mercato.

Perché Bitdefender PREMIUM SECURITY va oltre alla classica concezione di Antivirus?

Affinché un sistema antivirus sia efficace, questo dovrebbe essere affiancato da un software per la gestione delle password e da una VPN efficace.

Sotto questo punto di vista, Bitdefender PREMIUM SECURITY si conferma all’avanguardia, fornendo due servizi di questo tipo in grado di rivaleggiare con i migliori programmi del settore.

Il gestore di password è in grado di proteggere dati riguardanti carte di credito e parole d’accesso, il tutto attraverso un vault informatico altamente protetto ma al contempo a cui è facile accedere in caso di necessità.

Questo strumento multipiattaforma, permette di compilare automaticamente i form online, aiutando anche gli utenti a trovare password sicure.

Altrettanto interessante è, senza ombra di dubbio, la VPN con banda illimitata proposta con il pacchetto. Si tratta di Bitdefender Premium VPN, uno strumento in grado di proteggere la privacy di chi naviga online sotto tutti i punti di vista.

Attraverso questo tool infatti, il traffico viene cifrato e nessuno (ISP, enti governativi o hacker) possono dunque intromettersi e dare una “sbirciatina” all’utilizzo che l’utente fa della rete. Compatibile con Windows, Android, macOS e iOS, questa VPN è in grado di rivaleggiare ampiamente con i migliori prodotti del settore.

A completare l’offerta, vi sono altre funzioni interessanti come un sistema di controllo dei minori nonché uno strumento dedicato alla protezione da malware, spyware, adware e adware.

Come se tutto ciò non bastasse, Bitdefender PREMIUM SECURITY è disponibile con un prezzo scontato. Chi sottoscrive un servizio annuale con questo servizio infatti, può usufruire di uno sconto del 57% rispetto al prezzo di listino. Di fatto, è possibile ottenere tutta la protezione di questa suite per appena 59,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.