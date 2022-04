Offerta Bitdefender PREMIUM SECURITY: sconto del 57%

La sicurezza dei propri dispositivi elettronici è un ambito molto delicato. Il proliferare di hacker e pirati informatici, così come i tanti nuovi virus e malware, rendono molto più difficile considerarsi protetti oltre ogni ragionevole dubbio.

Ogni giorno infatti, sono molti gli utenti nel nostro paese (e non solo) che cadono vittima di qualche tranello sul web: che si tratti di un ransomware o di una nuova tecnica di phishing, siamo tutti potenzialmente a rischio.

Se la prudenza è, senza ombra di dubbio, un buon punto di partenza, questa non può più considerarsi sufficiente. Allo stesso tempo, il semplice concetto di antivirus è ormai superato, sostituito da suite molto più sfaccettate e complete.

Bitdefender PREMIUM SECURITY, in questo senso, rappresenta una delle scelte più diffuse. Si tratta di un pacchetto che racchiude una serie di strumenti avanzati, in grado di proteggere efficacemente qualunque utente dalla maggior parte di pericoli che si annidano nel web.

Bitdefender PREMIUM SECURITY: la massima protezione possibile per i tuoi dispositivi

Se molti servizi per proteggere computer e smartphone da potenziali attacchi esterni sono di solito venduti singolarmente, Bitdefender SECURITY ha il merito di raggrupparli in un unico e solido pacchetto.

Sotto questo punto di vista, merita senza ombra di dubbio la Virtual Private Network integrata, ovvero Bitdefender Premium VPN. Questa abbina prestazioni elevate con alti standard in ottica sicurezza, il tutto senza limiti di banda.

Altra utility interessante è il password manager. Questo permette di proteggere le parole d’accesso legate ad applicazioni e piattaforme sensibili, come quelle di natura finanziaria (carte di credito e home banking su tutte).

Non solo: con il gestore di password è possibile anche facilitare la compilazione dei form online, attraverso la realizzazione automatica di password avanzate e sicure.

Le funzioni incluse in Bitdefender PREMIUM SECURITY, tra le altre cose, si adattano a diverse piattaforme come PC Windows o macOS, così come a sistemi mobile (Android e iOS).

E i costi? Grazie al 57% di sconto, è possibile ottenere quanto appena elencato per appena 59,99 euro all’anno, rispetto agli 80 del prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.