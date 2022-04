Bitdefender PREMIUM SECURITY in sconto: risparmia 80 euro

La sicurezza digitale ad oggi è una priorità non solo per le aziende ed enti governativi, ma anche per i singoli cittadini.

Oltre ai classici virus infatti, i pericoli in questo contesto spaziano dagli adware ai malware, senza dimenticare le più raffinate tecniche di phishing nonché i temuti ransomware.

I pirati informatici del 2022 non sono più ragazzini annoiati con la passione del computer: si tratta di vero e proprio crimine organizzato. In questo contesto dunque, il buon vecchio antivirus può essere utile sì, ma solo fino a un certo punto.

Per fortuna, esistono alcune soluzioni che vanno oltre il concetto di un singolo strumento, andando ad abbracciare la sicurezza digitale a 360 gradi. Bitdefender PREMIUM SECURITY è un punto di riferimento in questo senso, grazie a una combinazione di più utility capaci di rendere la rete un posto più sicuro.

Bitdefender PREMIUM SECURITY: la soluzione definitiva per la protezione digitale

Di cosa stiamo parlando? Bitdefender PREMIUM SECURITY è una suite che include svariati software, anche molto diversi tra loro.

In primis, va segnalato un antivirus di concezione più classica. Questo è specializzato nel rilevare e bloccare qualunque tipo di minaccia elettronica, anche le più sofisticate. Per proteggere la navigazione poi, è presente una VPN senza limiti di banda, capace di proteggere la privacy online dell’utente.

Abbiamo parlato poco fa di ransomware e, in tal senso Bitdefender PREMIUM SECURITY offre una soluzione specifica. Si tratta di un sistema di protezione multi-livello che protegge i file altrimenti a rischio furto.

Ad impreziosire la collezione vi è anche un Password Manager di alto livello. Tale software, dotato di molte funzionalità, consente di gestire al meglio qualunque tipo di parola d’accesso.

I software di cui abbiamo appena parlato sono appositamente studiati per avere un impatto minimo sulle prestazioni dei dispositivi (siano essi PC Windows, macOS, Android oppure iOS).

A rendere ancora più interessante Bitdefender PREMIUM SECURITY è il suo prezzo contenuto. Grazie allo sconto del 57% è possibile ottenere un anno di protezione totale per appena 59,99 euro, di fatto risparmiando 80 euro rispetto ai 139,99 euro di listino.

