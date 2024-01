Bitgolder ribassista per XRP, gli investitori su NuggetRush e Shiba Inu

Un analista di criptovalute, Bitgolder, ha dichiarato che Ripple sta per subire un’enorme perdita di prezzo. Questa notizia ha costretto gli investitori a spostarsi su token più promettenti come NuggetRush (NUGX) e Shiba Inu. Pertanto, NuggetRush e Shiba sono diventati i migliori altcoin sul mercato.

I token venduti da NuggetRush (NUGX) salgono alle stelle grazie al continuo afflusso di investitori

L’attuale ICO di criptovalute di NuggetRush (NUGX) ha venduto oltre 142 milioni di token NUGX. Il token NUGX ha attualmente un valore di 0,015 $ e verrà rilasciato a 0,020 $. Qual è il grande vantaggio di NuggetRush? Scopriamolo.

NuggetRush è un divertente gioco di avventura mineraria per giocatori di tutti i livelli di abilità. I partecipanti a questo gioco affrontano una dura battaglia nel tentativo di costruire aziende minerarie fiorenti. Sotto forma di NFT, NuggetRush mette in contatto imprenditori professionisti e minatori artigianali. Queste persone sono fondamentali per il successo delle operazioni minerarie.

I giocatori di NuggetRush possono ottenere ricompense in diversi modi, fatto che lo rende il migliore investimento in criptovalute. Possono partecipare a gare e combattimenti e completare obiettivi. Il gioco prevede diverse sfide. Tra queste, la costruzione di pozzi e gallerie minerarie, la localizzazione di giacimenti minerari e l’impiego di macchinari di scavo adeguati.

Gli utenti possono anche vendere risorse e tesori di gioco sul mercato di NuggetRush. Si tratta quindi di uno dei migliori progetti DeFi nello spazio della finanza decentralizzata. NuggetRush è un’iniziativa guidata dalla community che incoraggia la partecipazione degli utenti in cambio di ricompense più alte.

I giocatori di NuggetRush possono formare gruppi minerari per migliorare i loro guadagni e la loro efficienza di estrazione. Chi possiede i token NUGX può accedere a parti speciali del gioco. Inoltre, hanno il controllo sulla gestione della piattaforma, a dimostrazione del fatto che NuggetRush è incentrato sulla community.

Ripple (XRP): gli analisti scoprono una bandiera ribassista

L’esperto di criptovalute Bitgolder ha recentemente fornito un’analisi ribassista di Ripple (XRP) su TradingView. Bitgolder ha evidenziato una bandiera ribassista, una delle peggiori sul grafico dell’altcoin negli ultimi tempi.

Bitgolder ha notato che il calo dei volumi e lo scarso interesse degli investitori nell’ultima settimana hanno causato la formazione della bandiera. Nonostante l’ottimismo della community, Bitgolder mette in guardia gli investitori da un costante calo del prezzo di Ripple.

Inoltre, ha previsto un lungo esaurimento. Ancora, l’analista prevede un ulteriore ribasso che farà scendere il prezzo a nuovi minimi. Il grafico dell’analisi suggerisce un calo a 0,39 $ e poi a 0,07 $.

L’esperto ritiene che la SEC sconfiggerà Ripple in tribunale, causando questo dumping. Secondo l’esperto, la SEC non si arrenderà se perderà il prossimo processo. Chiederà un altro processo.

Il prezzo di Shiba Inu (SHIB) subisce un piccolo rialzo, mentre il burning dei token aumenta del 906.27%

Shiba Inu (SHIB), la seconda meme coin più grande, ha scatenato una frenesia nella community delle criptovalute. Questo avviene dopo un’improvvisa impennata del tasso di burning del token e del suo prezzo.

Shibburn, un portale che facilita gli approfondimenti sul burning di SHIB, ha rivelato che la community ha bruciato ben 33,88 milioni di SHIB nelle ultime 24 ore. Inoltre, il tasso di burning di Shiba Inu è aumentato del 906,27% nella giornata di martedì 9 gennaio.

Nel frattempo, la Shiba Army ha bruciato 410,69 bilioni di SHIB dalla sua dotazione iniziale fino ad oggi per aumentare la tokenomica del meme.

Interessante notare che il loro piano potrebbe aver funzionato. Shiba Inu ha registrato un rialzo del prezzo del 3,4% dopo l’emissione del token. Ora ha un valore di 0,00000900 $.

Conclusione

Considerato il potenziale calo del prezzo di Ripple, gli investitori hanno preso il volo e si stanno spostando su NuggetRush e Shiba Inu. Entrambi gli altcoin sono diventati un vero e proprio tormentone in questo momento.

Nonostante ciò, NuggetRush mantiene il sopravvento grazie alla sua utilità come token di gaming e meme coin.

