Il Blockchain Research & Development Hub di Bitpanda

Un impegno economico quantificato in 10 milioni di euro spalmato su due anni e la volontà di assumere decine di sviluppatori già entro la fine del 2021: è con queste premesse che prende vita il Blockchain Research & Development Hub annunciato da Bitpanda, una struttura organizzata e gestita da remoto, pensata per attrarre esperti e impiegarli nella realizzazione di nuovi progetti, con un focus particolare su trading e investimenti.

Blockchain e innovazione: uno hub per Bitpanda

Come intuibile dal nome, l'attenzione sarà concentrata anzitutto sulle potenzialità delle blockchain. Faranno parte del team al lavoro sull'iniziativa anche il CTO Christian Trummer e il CPO Lukas Enzersdorfer-Konrad, per un organico composto complessivamente a regime da circa 500 persone. Riportiamo di seguito in forma tradotta le parole di quest'ultimo.

La tecnologia blockchain è in prima linea per l'innovazione ed è incredibilmente entusiasmante a causa del suo infinito potenziale per realtà come la nostra. I migliori ingegneri costituiscono il fattore determinante per le società e, con questa nuova tecnologia emergente che diventa un campo dominante, puntiamo a riunirli e sostenerli, lanciando un innovativo Blockchain Research & Development Hub. L'idea è metterli assieme, superando confini, culture e fusi orari, potenziandoli per realizzare una piattaforma di investimenti in grado di rivoluzionare l'industria finanziaria.

Bitpanda è tra le realtà che più sono cresciute nel corso dell'ultimo periodo. L'intenzione è quella di mantenere il trend positivo, anche passando da iniziative e promozioni mirate, messe in campo con l'obiettivo dichiarato di fidelizzare gli utenti già acquisiti e conquistarne di nuovi come nel caso del Summer Cashback. Per iniziare a investire in criptovalute, azioni frazionate, metalli preziosi, EFT e indici crypto (consulta il nostro approfondimento su tutti gli asset disponibili) sono sufficienti cinque minuti per la creazione dell'account.