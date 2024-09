Bitpanda e DAZN, stretta di mano: criptovalute e sport in streaming

Annunciata in via ufficiale la partnership che lega Bitpanda e DAZN, attraverso un accordo multimercato che si estende all’Italia, alla Francia, alla Germania, all’Austria e alla Svizzera. Al centro ci sono la trasmissione di eventi sportivi come le partite del campionato NFL e quelle dei principali tornei europei di calcio, dalla Champions League alla Bundesliga, passando dalla Ligue 1 e dalla nostra Serie A.

La piattaforma Bitpanda è partner Crypto ufficiale di DAZN

Bitpanda diventa così Official Crypto Partner di DAZN, sfruttando formati pubblicitari innovativi come spot dei presentatori, presentazioni nell’intervallo e replay sponsorizzati . A questo si aggiungono azioni congiunte di coinvolgimento dei fan ed esperienze esclusive . L’obiettivo è quello di rafforzare la propria posizione sul mercato continentale.

Di seguito il commento di Maik Brodowski, direttore commerciale per l’Europa di Bitpanda, realtà che ha già collaborato con successo con alcuni importanti club del calcio europeo come Milan e Bayern Monaco, di recente impegnata anche in ambito tennistico al fianco di Dominic Thiem e Stanislas Wawrinka oltre che nel rugby con Antoine Dupont.

Quest’anno ci siamo già assicurati partnership di alto profilo con l’FC Bayern Monaco, l’AC Milan, la NFL e molti altri. Ora, con DAZN, abbiamo al nostro fianco la piattaforma sportiva di più ampio respiro per aumentare ulteriormente la notorietà del nostro marchio. Il nostro obiettivo è chiaro: costruire una presenza imperdibile in tutti i nostri mercati principali. DAZN è il partner perfetto per aiutarci a raggiungere questo obiettivo.

Ricordiamo che la piattaforma di streaming detiene in Italia i diritti per trasmettere tutte le partite della Serie A. Inoltre, a livello mondiale è il distributore del Game Pass dedicato alla NFL, raggiungendo così gli appassionati di football americano. Questo permette a Bitpanda di raggiungere posizionamenti esclusivi. Chiudiamo con le parole di Haruka Gruber, SVP Media di DAZN DACH.