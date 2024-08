Bitpanda scende in campo diventando partner di AC Milan

Bitpanda, il noto exchange di criptovalute e asset digitali, ha annunciato una nuova partnership tutta italiana con AC Milan. Una notizia che vede la società scendere in campo quando la famosa squadra di calcio si scontrerà con il Torino nello stadio di San Siro il 17 agosto 2024. Un debutto particolarmente atteso per chi segue il mercato crypto con una certa attenzione. Erich Demuth, CEO di Bitpanda, ha così annunciato questa novità:

Sono pochissimi i marchi che sopravvivono alla prova del tempo e mantengono l’amore e la fiducia che i 500 milioni di tifosi del Milan nutrono nei confronti del loro club. Incarnano l’idea di un impegno a lungo termine, della costruzione di un’eredità e non della ricerca di un guadagno a breve termine. Questi ideali sono assolutamente fondamentali per ciò che Bitpanda rappresenta.

La piattaforma leader in Europa ha quindi deciso di riscrivere la tattica delle partnership sportive insieme ad AC Milan. Stiamo assistendo a una fusione tra tecnologia, sport e due marchi europei di altissimo livello, come precisa l’azienda nel comunicato stampa diffuso ieri, 14 agosto 2024. L’obiettivo è quello di presentare il mondo delle criptovalute a un nuovo pubblico, a oltre 500 milioni di tifosi del Milan in tutto il mondo.

Bitpanda punta a una combinazione vincente con AC Milan

L’exchange Bitpanda sta quindi puntando a una combinazione vincente stringendo una partnership con AC Milan. Si tratta di due realtà che si accomunano per una ricca tradizione all’interno del loro mondo. Inoltre, tutte e due le società vivono di una passione, il Milan per il calcio e Bitpanda per le criptovalute. La società cripto ha commentato questa nuova partnership:

Siamo entusiasti di collaborare con il Milan, superare i limiti e creare un’esperienza vincente sia per le nostre organizzazioni che per i tifosi. Nell’ambito di questa partnership strategica a lungo termine sono previste un’ampia esposizione televisiva, la possibilità di attivazione del marchio Bitpanda con il coinvolgimento dei giocatori e una grande e importante visibilità nello stadio di San Siro (compresi i sistemi a LED a bordocampo). Ci saranno anche eventi esclusivi per la community di Bitpanda, con la possibilità di vincere biglietti per le partite, prodotti e inviti a eventi VIP.

Da quanto annunciato si evince che questa unione si alimenterà di diversi contesti interessanti, eventi e prodotti speciali. Attendiamo quindi il debutto a San Siro il 17 agosto. Un’ulteriore novità dopo il recente accordo storico tra Bitpanda e Deutsche Bank.