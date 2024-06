Accordo storico tra Bitpanda e Deutsche Bank

L’altra mattina il famoso exchange crypto Bitpanda ha annunciato un accordo storico con Deutsche Bank, aggiungendo così un’ulteriore opzione bancaria ai suoi utenti per effettuare transazioni con la piattaforma. Un’alleanza che cerca di avvicinare il mondo delle criptovalute con quello della finanza tradizionale, nello specifico con la valuta fiat. Una notizia che farà molto piacere agli utenti tedeschi i quali potranno sfruttare questo accordo per depositare e prelevare in valuta fiat in tempo reale.

In pratica, tutti questi clienti avranno la possibilità di utilizzare l’IBAN fornito dalla banca per effettuare operazioni e transazioni con il noto exchange di criptovalute. Questa soluzione, probabilmente, si estenderà anche a tutti gli utenti non tedeschi che hanno un conto corrente attivo con questo istituto bancario. Lukas Enzersdorfer-Konrad, Deputy CEO di Bitpanda, ha spiegato:

Riunendo le parti migliori del settore possiamo creare un valore reale per le persone. L’impegno di Deutsche Bank nel lavorare con attori nuovi e innovativi nel settore finanziario continua a rendere possibile la nostra partnership. Da oggi, possiamo accedere a una gamma di prodotti di Deutsche Bank, sbloccando vantaggi per il nostro team e i nostri utenti.

Deutsche Bank soddisfatta per la partnership con Bitpanda

Anche Deutsche Bank non ha esitato ad annunciare la nuova partnership con Bitpanda, siglando così un’apertura verso il mondo delle criptovalute non così distante dalla finanza tradizionale. Ciò è stato possibile grazie all’intenso lavoro e all’impegno di Bitpanda per essere un punto di riferimento fintech riconosciuto e regolamentato. Infatti, Kilian Thalhammer, Global Head of Merchant Solutions di Deutsche Bank, ha commentato:

Siamo sempre alla ricerca di partnership con aziende che condividano il nostro impegno per la sicurezza degli utenti. Con Bitpanda, un fornitore fintech riconosciuto e regolamentato, siamo fiduciosi di contribuire a costruire un ambiente sicuro e affidabile per gli utenti in questo campo innovativo degli investimenti in asset virtuali. Con la nostra strategia di essere la banca di riferimento per le piattaforme ad alto potenziale, la partnership con Bitpanda rappresenta una pietra miliare fondamentale mentre diamo forma a questo ecosistema emergente attraverso l’impegno attivo con i principali attori del settore.

Questo accordo tra Bitpanda e Deutsche Bank renderà possibili una semplificazione e un miglioramento dell’esperienza utente integrando così maggiore sicurezza, efficienza e fiducia. Inoltre, questa partnership mostra come una banca europea può fornire soluzioni per supportare le esigenze operative di exchange di criptovalute.