Conto con Buono Amazon da 100€, prelievi e bonifici gratis: la promo è imperdibile

La scelta del nuovo conto corrente non può che passare dalla valutazione della promo di Banca Mediolanum che mette a disposizione dei nuovi utenti il suo SelfyConto. Questo conto corrente online è disponibile con canone azzerabile fino a fine 2027 (invece di 3,75 euro al mese) e con prelievi e bonifici gratis.

Per tutti i nuovi clienti, inoltre, c’è la possibilità di ottenere un Buono Amazon da 100 euro in regalo. La procedura per ottenere il buono è semplice: basta aprire il conto e poi accreditare lo stipendio oppure spendere almeno 500 euro per 3 mesi consecutivi con le carte abbinate al conto corrente.

Per accedere subito all’offerta è sufficiente visitare il sito ufficiale di Banca Mediolanum, accessibile tramite il link qui di sotto.

Cosa prevede la promo di Banca Mediolanum

Con Banca Mediolanum è possibile accedere a SelfyConto, un conto online con canone di 3,75 euro al mese. Il canone è, però, azzerato per il primo anno e azzerabile fino a fine 2027, impostando l’accredito di stipendio oppure spendendo almeno 500 euro al mese con le carte. Per gli Under 30, il canone è sempre azzerato.

Il conto corrente si caratterizza anche per:

la carta di debito, con canone zero per un anno e di 10 euro all’anno dal secondo anno e con prelievi gratis in tutta l’area euro

i bonifici ordinari e istantanei senza commissioni

la carta di credito, con canone zero per un anno e di 20 euro all’anno successivamente, con plafond di 1.500 euro incrementabile

Per tutti i nuovi clienti c’è anche un Buono Amazon da 100 euro in regalo. Per ottenerlo è sufficiente aprire il conto, impostare l’accredito di stipendio oppure spendere almeno 500 euro al mese con le carte per 3 mesi consecutivi.

Per accedere a SelfyConto basta seguire la procedura di apertura tramite il link qui di sotto. Il conto può essere aperto anche tramite SPID.