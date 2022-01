Bitpanda offre anche MANA, per investire sul metaverso

Dall’annuncio fatto da Mark Zuckerberg di Facebook, che di fatto è diventata Meta come società relativamente alla direzione del metaverso, diversi progetti crypto sono andati ad esplodere letteralmente in termini di corsa al rialzo e relativa speculazione, fino al recente storno che ha un po’ livellato i prezzi.

Molte piattaforme hanno listato poi i token che andavano in quella direzione data la forte domanda, e tra questi c’è MANA, del progetto Decentraland, arrivato anche su Bitpanda, dove è possibile acquistarlo a partire da 1€. Decentraland era sul mercato da molto tempo prima dell’annuncio di Zuckerberg, e la direzione attuale l’ha portato all’attenzione dei più.

Cosa offre Decentraland MANA

Il metaverso collegato a questo progetto che si basa su Ethereum si propone in grado di replicare diversi elementi del mondo virtuale che vuole riprodurre. Si parte da immobili virtuali a veri e propri festival o eventi completamente virtuali a cui partecipare.

La piattaforma è nata nel 2017 ed è arrivata in versione beta in forma di prova, diventando disponibile al pubblico a febbraio del 2020. Lo spazio virtuale che troviamo all’interno di Decentraland porta il nome di LAND e si conserva su NFT su blockchain ethereum.

L’interno mondo è organizzato su un piano cartesiano e i singoli punti hanno determinate coordinate, e anche per questo è possibile acquistare uno spazio più o meno grande a seconda della propria disponibilità direttamente tramite tali coordinate. C’è un’organizzazione da grande città, con i relativi quartieri e distretti che cambiano con il tempo, proprio a rappresentare dinamiche anche del mondo reale.

Si posiziona comunque come metaverso con NFT in vendita anche come elementi unici per personalizzare il proprio avatar come se si acquistasse un indumento o un paio di scarpe specifico. Le attività sono variegate e continuano ad aumentare, dato che l’unico limite è l’immaginazione. Il progetto è ovviamente cresciuto e per acquistarlo si può anche fare riferimento allo storico per valutare potenziali entrate direttamente su Bitpanda.