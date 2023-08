AK7, Mini PC ultraleggero in triplo sconto a 129€

Dal design unico per la categoria Mini PC, il modello Bkouen AK7 è protagonista oggi di un triplo sconto su Amazon che vale la pena segnalare ai lettori. Partendo da un listino di 239 euro, grazie alla riduzione applicata in automatico di 40 euro, attivando un ulteriore coupon da 50 euro e infine il codice promozionale LJWVKOY3 per un altro -10%, si arriva al prezzo finale di soli 129 euro, il minimo storico. Adatto a produttività di base, studio (perfetto in vista del Back to School), navigazione e intrattenimento multimediale, è un affare da non lasciarsi sfuggire.

Mini PC: Bkouen AK7, ultraleggero in triplo sconto

Diamo uno sguardo alle sue specifiche tecniche: processore Intel Celeron N5105 con GPU Intel UHD Graphics, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB per l’archiviazione dei dati (espandibile), due uscite video HDMI per la connessione simultanea ad altrettanti monitor con supporto alla risoluzione 4K, slot Ethernet, moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless, porte USB 3.0 e 2.0, jack audio. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft per ricevere subito tutti gli aggiornamenti rilasciati e le nuove funzionalità distribuite. Se vuoi saperne di più, consulta la scheda del prodotto.

Concentrando l’attenzione sul design, è davvero ultraleggero: con dimensioni pari a soli 12,3×12,3×2,3 centimetri, il suo peso si attesta a 277 grammi. In caso di necessità, può dunque essere comodamente trasportato ovunque. Meglio approfittare dell’offerta prima del quasi inevitabile sold out.

In questo momento è possibile acquistare Bkouen AK7 al prezzo finale di soli 129 euro invece di 239 euro come da listino, grazie al triplo sconto che permette di risparmiare 110 euro rispetto al listino.

Amazon assicura la disponibilità immediata e la spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno. Vale a dire che, effettuando subito l’ordine si è certi di riceverlo già entro domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.