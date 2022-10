BL8800 PRO, lo smartphone che trova gli spifferi

Una “ottobrata” eccezionale sta regalando all’Italia un autunno particolarmente caldo, allontanando temporaneamente le preoccupazioni per le future bollette del gas. Tuttavia tutto sarà vano se non si approfitta di questa situazione per gli ultimi importanti lavori di isolamento delle proprie case per ottimizzare i consumi e migliorare il benessere nelle proprie case. Potrà essere utile sapere, soprattutto a coloro i quali operano lavori artigianali di cantiere, che esiste uno smartphone che può fare molto per chi sta cercando di migliorare l’isolamento della propria abitazione: si chiama Blackview BL8800 PRO, è uno smartphone in tutto e per tutto, ma sulla parte posteriore ha una peculiarità che lo rende unico.

Nel corpo macchina dedicato alle fotografie, infatti, questo “rugged phone” contiene un sensore dedicato per catturare e misurare il calore dei corpi: si chiama FLIR Lepton Thermal Imaging Camera, ha le sembianze di una fotocamera tradizionale, ma il suo ruolo è del tutto differente. Le immagini, infatti, sono immagini termiche ed operano in modo del tutto indipendente dalle condizioni di luminosità del momento: quel che il sensore cattura è esclusivamente il calore.

Questo sensore mette dunque in risalto i corpi caldi, evidenziando le sagome umane ed animali, oppure ponendo in risalto i ponti termici. Se un essere vivente è avvertibile anche senza termocamera, infatti, i ponti di calore sono invece impercettibili: localizzare i punti freddi dell’interno della casa o i punti caldi dell’esterno permette invece di trovare le principali vie di fuga utilizzate dal calore per uscire e dal freddo per entrare: una vista “magica”, insomma, che può consentire di intervenire in modo mirato su pareti, serramenti, fessure e qualunque altro elemento possa diventare un danno di lungo termine.

Utilizzare un Blackview BL8800 PRO significa offrire informazioni altrimenti molto difficili da reperire, aprendo così alla possibilità di interventi risolutivi che (al cospetto di bollette che rischiano di essere molto onerose) si pagano da sé. Un rugged phone di questo tipo, nelle tasche del giusto artigiano, diventa addirittura un investimento: può suggerire nuovi lavori da fare e nuovi problemi da risolvere, incoraggiando il cliente ad un investimento maggiore laddove il ponte termico viene messo in evidenza diventando minaccia.

