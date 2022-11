Black Friday: 10,99€ e la lavatrice torna come nuova

Nel Black Friday non si trovano soltanto valide idee regalo per gli altri o per sé, ma anche utili strumenti per la manutenzione della casa. Così come si può trovare un pratico rimuovi-polvere per tastiere o panni dedicati per occhiali e display, infatti, si possono anche trovare strumenti speciali per la pulizia della lavatrice. Potrà sembrare banale, ma il problema della lavatrice è uno dei più diffusi, soprattutto perché i rimedi che si trovano online sono a metà tra l’alchimia e l’effetto distorsivo del passaparola. Se a casa tua si risolve il tutto con aceto e bicarbonato, insomma, sappi che stai sbagliando tutto o quasi.

La soluzione è questa: Miele IntenseClean è una soluzione dedicata che deve essere semplicemente versata nel cestello (1-3 volte all’anno) avviando un programma di lavaggio senza prelavaggio. La semplice azione del composto è in grado di risanare l’interno della lavatrice – così come quello della lavastoviglie – eliminando muffe, batteri, grasso, odori e altri residui che alla lunga portano al malfunzionamento dell’elettrodomestico.

15,99 euro il prezzo abituale, 10,99 euro il prezzo durante il Black Friday. Non sarà forse l’idea giusta per Natale, non sarà certo il regalo romantico che si aspetta la tua dolce metà, ma è un investimento intelligente che tiene lontano dalla lavatrice problemi, guasti e malsane tecniche di risanamento del cestello. Il marchio è Miele, una garanzia, ma l’utilizzo è consigliato su lavatrici di qualsiasi marca o modello.

200 grammi il peso, 31% lo sconto solo per poche ore ancora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.