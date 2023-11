Black Friday 1Password: prova gratis il software che semplifica la gestione delle password

1Password, punto di riferimento per chi è alla ricerca di un password manager sia personale che aziendale, ha lanciato la sua promo Black Friday con una prova gratuita della durata di 14 giorni e prezzi scontati su tutti i piani. I suoi principali punti di forza sono un sistema di sicurezza semplice da usare, una condivisione altrettanto immediata con i componenti della propria famiglia o i colleghi di lavoro e report completi disponibili da subito. La prova gratuita di 14 giorni sul piano aziendale è disponibile su questa pagina.

I vantaggi di 1Password per le aziende

Ad oggi 1Password è stato scelto da oltre 100.000 aziende, tra cui IBM e Slack. Tra i piani disponibili, le offerte Black Friday mettono in luce il Pacchetto iniziale per team da 19,95$ al mese con la protezione fino a 10 membri del team e una prova gratuita della durata di 14 giorni.

Scegliendo il piano Pacchetto iniziale per team di 1Password si ottengono funzionalità esclusive come il rilevamento di password a rischio, la condivisione selettiva e un supporto competente e tempestivo in qualsiasi momento della giornata, sette giorni su sette. In più si dispongono dei controlli di amministrazione per gestire al meglio i membri del team e condividere loro le autorizzazioni necessarie.

Un ulteriore vantaggio di 1Password è la sua estesa compatibilità con i principali sistemi operativi oggi in uso, tra cui macOS, iOS, Windows, Android, Chrome OS e Linux.

Puoi richiedere la prova gratuita del piano Pacchetto iniziale per team su questa pagina.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.