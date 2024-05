Come non perdere più foto e video? Ti basta pCloud: spazi a vita da 199€

Ogni giorno, senza rendercene conto, accumuliamo sempre più dati: fotografie, video, documenti. File che, terminata la memoria dei dispositivi, non sappiamo più dove mettere. A venirci in soccorso sono i cloud storage, ottimi servizi in grado di archiviare online grandi quantità di dati, accessibili in ogni momento.

Tra i principali provider segnaliamo pCloud, che – tra l’altro – ha anche lanciato una promozione davvero interessante: sconti fino al 37% sui tre piani a vita, ovvero senza alcun abbonamento né costo nascosto.

File su cloud, accessibili sempre e ovunque

Sono tre i piani pCloud disponibili:

Premium 500 GB, in offerta a 199 euro . Prezzo originale: 299 euro

. Prezzo originale: 299 euro Premium Plus 2 TB a 399 euro in offerta. Il prezzo di listino è di 599 euro

in offerta. Il prezzo di listino è di 599 euro Ultra 10 TB, il più ampio: 1.190 euro contro i 1.890 euro originali

Tutti i pagamenti, sottolineiamo, sono una tantum. Significa che una volta acquistato, lo spazio cloud sarà tuo per sempre, pronto ad archiviare tutti i tuoi file. Una promozione come quella lanciata da pCloud rappresenta quindi una vera opportunità per ottenere ampio spazio di archiviazione cloud a prezzi convenienti, eliminando la necessità di rinnovi periodici.

È anche interessante dare un’occhiata alle funzionalità di pCloud, che non si limita ad essere un semplice spazio di archiviazione. Gli utenti, infatti, potranno anche condividere link e inviare richieste file, invitare utenti nelle cartelle condivise e ottenere statistiche per i propri link condivisi, che possono essere anche “brandizzati”.

Naturalmente non mancano le opzioni di backup e caricamento automatico, utilissimo specialmente per gli smartphone, la sincronizzazione automatica dei file attraverso più dispositivi, così da mantenere i file sempre accessibili in qualsiasi momento, e altre opzioni esclusive come la possibilità di visualizzare tutte le versioni di un file ed ripristinarli in caso di sovrascrittura accidentale.

pCloud è uno strumento molto sicuro: utilizza, infatti, protezione TLS/SSL e applica crittografia 256-bit AES a tutti i file, che vengono a loro volta copiati cinque volte su server differenti. Completa il quadro la garanzia di rimborso, disponibile entro 14 giorni dall’acquisto.

Per mantenere al sicuro tutte le tue foto, i tuoi video e documenti in un unico posto, sempre accessibile in qualsiasi momento, pCloud è la soluzione perfetta. Ora puoi ottenere i piani a vita, senza abbonamento né costi extra, a prezzi ancora più economici: i prezzi, infatti, partono da soli 199 euro, con sconti che vanno fino al 37%.