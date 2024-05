Aruba Cloud Server: l'annuncio alla CloudConf

Ideata per la realizzazione di infrastrutture flessibili e scalabili, la soluzione Aruba Cloud Server è stata presentata oggi in occasione dell’evento CloudConf in scena a Torino. Realizzata sulla base di una piattaforma completamente open source, fa leva su hardware di ultima generazione, data center italiani e risorse garantite, rappresentando la risposta alle esigenze delle aziende che hanno necessitò di migrare il proprio data center on premises verso tecnologie cloud.

I vantaggi dell’Aruba Cloud Server

Tra i punti di forza, ci sono gli accorgimenti adottati per rendere le operazioni di setup, ridimensionamento, riconfigurazione e connessione estremamente rapide ed intuitive, anche se l’obiettivo è quello di scalare per gestire enormi carichi di lavoro. Oltre a questo, si può contare sul contenimento dei costi. Questi i principali vantaggi offerti a chi sceglierà di affidarsi al servizio.

Efficienza e prevedibilità dei costi con traffico illimitato, tariffe competitive e possibilità di scalare, trasparenza nella gestione dell’infrastruttura;

esperienza utente intuitiva attraverso gli strumenti semplici della piattaforma di gestione Aruba Cloud per configurare e monitorare in tempo reale la propria infrastruttura virtuale;

gestione semplificata della sicurezza con strumenti per il monitoraggio e configurazione delle regole di accesso ai server virtuali, facilitando le comunicazioni su rete privata tra server e altri servizi Aruba Cloud;

infrastrutture cloud italiane per servizi erogati dai data center di proprietà di Aruba, ubicati in Italia e certificati secondo lo standard Rating 4;

supporto tecnico locale con un servizio di assistenza basato in Italia e disponibile h24.

Nel comunicato stampa ricevuto in redazione, Massimo Bandinelli (Marketing Manager di Aruba Cloud) definisce il nuovo servizio adatto per migrare agilmente da ambienti on-premises o da altri provider sulla nostra tecnologia cloud .

Aruba Cloud Server si aggiunge al Managed Kubernetes all’interno dell’Aruba Cloud Foundation. È disponibile con prezzi da 9,49 euro al mese (+IVA) con tre availability zones, VPC Network, Security Group prevedibili e traffico illimitato.