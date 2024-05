Con Aruba, Hosting WordPress al miglior prezzo

Aruba è il provider che in questo momento propone il servizio di Hosting WordPress al miglior prezzo. Con pacchetti che partono da 19,90 euro più IVA per il primo anno, Aruba non solo abbassa i costi ma alza gli standard. Un servizio personalizzabile che garantisce fondamenta robuste per il tuo sito web. E non c’è bisogno di fare chissà che cosa per iscriversi: basta visitare il sito ufficiale e personalizzare il piano di abbonamento a tuo piacimento.

Aruba: Hosting WordPress al miglior prezzo e con qualità senza pari

Chi avrebbe mai detto che qualità e convenienza potessero andare d’accordo? Aruba c’è riuscita. L’offerta è un concentrato di funzionalità che accontenta pure il cliente più esigente, senza compromettere la qualità. Ecco ciò che include:

dominio con certificato SSL DV già pronto, per un sito web sicuro grazie all’HTTPS.

già pronto, per un sito web sicuro grazie all’HTTPS. cinque caselle email , ciascuna con un gigabyte di spazio, munite di sistemi antivirus e antispam.

, ciascuna con un gigabyte di spazio, munite di sistemi antivirus e antispam. database MySQL con backup , perché non si sa mai.

, perché non si sa mai. HiSpeed Cache , che velocizza il caricamento delle pagine.

, che velocizza il caricamento delle pagine. spazio web e traffico illimitati .

. massima larghezza di banda per i più ambiziosi.

La sicurezza non viene lasciata al caso. Con Intrusion Detection System (IDS) e protezione anti-DDoS integrati, i cyber-malintenzionati dovranno andare altrove. E se qualcosa va storto, il supporto clienti specializzato è disponibile 24/7, anche tramite Live Chat, per risolvere ogni intoppo.

Inoltre, i servizi inclusi rendono questa offerta ancora più irresistibile, soprattutto se vuoi risparmiare. Tutto questo a partire da 19,90 euro più IVA per il primo anno, costo che poi si sale a 44,99 euro, ma la qualità non ha prezzo, giusto?

Quindi, se stai cercando il miglior Hosting WordPress al miglior prezzo, Aruba è la scelta ovvia e naturale. Un leader di settore che offre un ottimo rapporto qualità-prezzo, rendendo facile la decisione.