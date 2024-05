pCloud (fino a 5 TB): sconto 53% per la Festa della Repubblica

pCloud ha deciso di festeggiare la Festa della Repubblica del 2 giugno proponendo uno sconto del 53%, già attivo, sull’abbonamento a vita al proprio servizio di cloud storage. Scegli la formula che fa per te, tra Premium (500 GB), Premium Plus (2 TB) e Pro (5 TB), approfitta dell’offerta in corso e risparmia oltre la metà della spesa: non dovrai pensarci mai più.

Festa della Repubblica: abbonamenti pCloud a meno di metà prezzo

Sono incluse tutte le funzionalità già utilizzate da oltre 20 milioni di utenti nel mondo, a partire dai backup automatici per arrivare alle tante opzioni dedicate alla collaborazione e alla condivisione, senza dimenticare la protezione garantita dal protocollo TLS/SSL e la possibilità di accedere allo spazio personale da ovunque e attraverso qualunque dispositivo, via app o browser: Windows, macOS, Linux, Android e iOS. Per saperne di più, dai uno sguardo alla pagina dedicata.

Come anticipato, le formule di abbonamento a vita, in sconto del 53% per la Festa della Repubblica in Italia, sono tre. Eccole.

Premium da 500 GB a 139 euro invece di 299 euro;

Premium Plus da 2 TB a 279 euro invece di 599 euro;

Pro da 5 TB a 499 euro invece di 1.095 euro (appena introdotta, in edizione limitata).

Dopo aver effettuato l’unico pagamento che sarà mai richiesto, potrai utilizzare il servizio senza limitazioni, per sempre: niente più rinnovi su base mensile o annuale, nessun rincaro. Mai.

pCloud ha sede in Svizzera e gestisce i propri data center non solo in piena conformità a quanto previsto dal GDPR europeo, ma anche seguendo le rigorose normative federali del paese per quanto riguarda la protezione dei dati. Tutti i dettagli sono riportati sul sito ufficiale.