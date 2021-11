Black Friday 2021: i migliori HUB USB da acquistare su Amazon

Ormai l’HUB USB è un accessorio imprescindibile per tutti coloro che possiedono un laptop. In occasione del Black Friday abbiamo deciso, quindi, di raccogliere i migliori HUB USB proposti da Amazon in sconto. Troverai modelli per tutte le tasche ed esigenze, dal piccolo HUB da portare sempre con sé, alla più completa alternativa alle complesse docking station. Andiamo a vedere quindi le migliori proposte per questi giorni di folli sconti.

HUB USB Type-C Fakeme 9 in 1

Si tratta di uno degli HUB dal miglior rapporto qualità/prezzo in assoluto, grazie ad una connettività davvero completa. Presente la porta USB Type-C con supporto al Power Delivery che consente di ricaricare il computer direttamente dall’HUB. Le porte USB Type-A sono tre di cui 2 con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Non manca una pratica uscita HDMI che consente di gestire un secondo monitor, in mirroring o estensione, con risoluzione massima di 4K. Offre perfino un lettore di schede TF a due slot in grado di leggere/scrivere due memory card contemporaneamente. Chiude una vera chicca, cioè la porta RJ45 Gigabit LAN che consente di sfruttare al massimo la propria connessione grazie al collegamento via cavo.

Con uno sconto del 24%, a soli 29 euro su Amazon, è senza dubbio uno dei prodotti migliori per chi desidera uno strumento compatto da portare sempre con sé.

Anker PowerExpand Direct 7 per MacBook

In questo caso ti proponiamo un HUB dedicato esclusivamente ai laptop Apple, che si adatta perfettamente al profilo del computer con un ingombro nella pratica inesistente. L’HUB, infatti, va fissato al PC risultando una specie di estensione, quindi, non possiede alcun cavo e né va appoggiato sulla scrivania. Da questo punto di vista è senza dubbio uno dei più comodi che lo rende ancora più facile da trasportare. Supporta il protocollo Thunderbolt 3 ed il Power Delivery. Le porte USB Type-C, infatti, sono due di cui una dedicata alla ricarica del laptop e l’altra per i dati. Non manca un comodo lettore di schede, anche in questo caso a doppio slot, che consente di leggere/scrivere due memory card contemporaneamente. Presenti due porte USB Type-A entrambe USB 3.0 ideali per periferiche di archiviazione come HDD o SSD esterni. Chiude l’immancabile uscita HDMI che consente di gestire un secondo monitor con una risoluzione massima di 4K a 60Hz.

Grazie ad uno sconto del 36% l’Anker PowerExpand è disponibile su Amazon a soli 31,99 euro per un risparmio di ben 18 euro sul prezzo di listino, segnando il suo minimo storico.

D-Link DUB-M810

Il D-Link DUB-M810 è un accessorio dedicato soprattutto ai professionisti che desiderano la massima affidabilità. Si tratta di un dispositivo anche in questo caso completo di ogni tipo di connettività, a partire dalla porta USB Type-C con supporto al Power Delivery. Propone tre porte USB Type-A di cui due con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Presente il lettore di schede a doppio slot che consente di leggere/scrivere due memory card contemporaneamente. Fondamentale la porta RJ45 Gigabit LAN che permette di ottenere la massima stabilità e velocità della rete attraverso la connessione via cavo. Chiude l’immancabile uscita HDMI che consente di collegare un secondo monitor con una risoluzione massima di 4K. Se è la sicurezza e l’affidabilità di un marchio come D-Link che cerchi, senza rinunciare alla funzionalità, il DUB-M810 è ciò che fa al caso tuo.

Con uno sconto del 29% è possibile acquistare l’HUB su Amazon a soli 49,90 euro per un risparmio di ben 20 euro sul prezzo di listino.

Orico HUB alimentato a 7 porte

Se le tue necessità ricadono soprattutto sui dispositivi di archiviazione esterni, allora avrai bisogno di un bel po’ di porte ad alta velocità. In questo caso ti consigliamo l’HUB Orico alimentato, una soluzione a 7 porte USB Type-A perfetta per chi necessita di gestire grandi flussi di lavoro, da/a periferiche esterne. L’HUB dispone di ben 7 porte di cui 5 USB 3.0 ad alta velocità proprio per il trasferimento dati, ed altre due dedicate esclusivamente alla ricarica rapida dei dispositivi mobili grazie al chip Qualcomm Quick Charge 3.0. Queste ultime sono in grado di riconoscere il protocollo di ricarica utilizzato dal dispositivo e determinarne la velocità massima disponibile. È molto interessante notare che ogni singola porta dispone di un pulsante dedicato che consente di attivarla o disattivarla. In questo modo è possibile anche mantenere sotto controllo il consumo energetico con una gestione intelligente dell’alimentazione. Naturalmente, all’interno della confezione viene consegnato anche un alimentatore da 60W.

Grazie ad uno sconto del 20% la proposta di Orico è disponibile su Amazon a soli 47,99 euro per un risparmio di 12 euro sul prezzo di listino.

Baseus HUB 11 in 1

L’HUB Baseus 11 in 1 è senza dubbio la proposta più completa tra quelle viste fino ad ora. Si tratta di un dispositivo rivolto per lo più ai professionisti che necessitano della massima espansione in termini di connettività. L’accessorio, di fatti, è piuttosto generoso, ma grazie alla funzione di stand riesce ad integrarsi perfettamente con il laptop, fondendosi con il profilo. Un’idea interessante che, oltre ad offrire una grossa quantità di porte aggiuntive, garantisce una posizione più confortevole del laptop riducendo l’ingombro praticamente a zero. L’HUB offre tre porte USB Type-A tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità. Presente, ovviamente, la porta USB Type-C con supporto al Power Delivery che consente di ricaricare il laptop direttamente dall’HUB. Non manca il tradizionale lettore di schede a doppio slot per leggere/scrivere due memory card contemporaneamente. Ottima la presenza della porta RJ45 Gigabit LAN per la connessione via cavo. Ciò che sorprende, però, sono le addiritura tre uscite audio/video: due HDMI e una VGA. Queste consentono di connettere fino a 3 monitor aggiuntivi contemporaneamente con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Si tratta di uno degli accessori più pratici e completi del mercato, che grazie al profilo estremamente sottile lo rende anche facile da trasportare in borsa o nello zaino.

Grazie allo sconto del 20% in occasione del Black Friday, il Baseus HUB 11 in 1 può essere acquistato su Amazon a soli 63,91 euro: il prezzo più basso di sempre.