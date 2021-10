Ci si avvicina a passo spedito a un nuovo Black Friday. Manca ormai solo un mese esatto all'appuntamento, fissato per il 26 novembre, a cui prenderanno parte anche i colossi del mondo e-commerce a partire da Amazon. Come sarà quest'anno? Proviamo a cimentarci in una previsione.

Come sarà il Black Friday 2021?

Se quello 2020 è stato fortemente influenzato dalla pandemia globale (+36% dei volumi di vendita nel mondo), l'edizione 2021 andrà probabilmente a riflettere un cambiamento nelle abitudini di acquisto conseguente alla pandemia: per molti, comprare su Internet non è più un'esigenza dettata dall'impossibilità di recarsi in negozio, ma una consuetudine.

Gli store, che ormai propongono offerte senza soluzione di continuità, saranno chiamati a mettere in campo sconti davvero interessanti e non solo di facciata, per catturare l'attenzione e i click dei potenziali clienti, sempre più avvezzi a trovare riduzioni di prezzo e coupon tutto l'anno, non solo in concomitanza di ricorrenze particolari.

Con tutta probabilità (fortunatamente), non ci sarà una nuova corsa ad accaparrarsi le mascherine come dodici mesi fa. Del tutto probabile, inoltre, che le realtà impegnate su questo fronte non si limiteranno a organizzare una 24 ore di offerte, ma una vera e propria maratona, come già avvenuto peraltro nel 2020, che andrà a concludersi con il Cyber Monday del 29 novembre o addirittura più avanti.

Occhi puntati sugli sconti relativi ai prodotti dell'elettronica e dell'informatica, in questo periodo interessati da una tendenza al rialzo dei prezzi dovuta principalmente alla crisi dei chip, ma che nella settimana del Black Friday potrebbero far gola a chi cerca un nuovo smartphone, tablet, laptop, televisore o Mini PC.