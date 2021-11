Black Friday 2021, BENVENUTI! - Guida all'uso

Possiamo dirlo? Diciamolo: il Black Friday è FINALMENTE iniziato. Mezzanotte in punto, più qualche secondo per lasciare ai server Amazon il tempo per aggiornare la homepage del markeplace. Gli sconti scorrono abbondanti ormai da giorni, ma saranno queste le ore in cui esploderanno i fuochi d'artificio sul vasto catalogo del mondo Amazon (e Amazon diventa inevitabilmente capofila di questa folle settimana di offerte). La bontà del Black Friday sta negli occhi di chi cerca: non tutte le offerte sono effettivamente esplosive, ma nelle nostre segnalazioni stiamo cercando di mettere in evidenza quelle che sono le vere opportunità e quelle che sono le giuste occasioni da cogliere. Elimineremo il resto, mero rumore di fondo in questo folle weekend di sconti e opportunità.

Benvenuti nel Black Friday 2021

E allora non resta che iniziare nell'esplorazione con 10 link fondamentali:

Iscriviti qui ad Amazon Prime

Una volta iscritto, hai 1 mese di prova gratuita nel quale acquistare i regali di Natale e guardare la Champions League, dopodiché potrai decidere se pagare 36 euro all'anno di abbonamento o se cancellare l'iscrizione senza costo alcuno. Grazie ad Amazon Prime potrai godere di spedizioni immediate e gratuite, godendo appieno della bontà del Black Friday; Esplora il catalogo

Qui trovi tutte le offerte del Black Friday 2021, ma attenzione alle scadenze: ci saranno offerte che dureranno poche ore e offerte che dureranno fino al Cyber Monday, ma in generale è questa la pagina da cui partire per il proprio viaggio tra gli sconti a doppia cifra; Telegram per non perdersi nulla

Abbiamo anche una pagina Telegram dedicata: seguila per avere il meglio delle offerte in tempo reale, potendo così vivere in tempo reale il Black Friday cogliendo al volo le migliori opportunità senza perderti nulla; Dispositivi Amazon

Sono sempre i più desiderati. Vanno fortissimo le Fire TV Stick, Alexa traina gli Echo ed i nuovi Kindle sono una conferma; Informatica

Su questa pagina puoi trovare il meglio delle offerte per il mondo dell'informatica: hardware e software, accessori e utility, con sconti che possono anche arrivare a varie centinaia di euro sui prodotti più prestigiosi Mobile

Smartphone, smartwatch, sportwatch, smartband, auricolari, cuffie e molto altro ancora: il mondo mobile propone quotidianamente novità e accedervi al Black Friday significa potersi permettere qualcosa di meglio e qualcosa di più del solito; Coupon come piovessero

Non solo sconti: spesso le opportunità possono celarsi dietro un coupon ed è questa la pagina giusta dove trovare piccoli grandi sconti da cogliere con un semplice click Merry Christmas!

Con dicembre che si avvicina, Amazon ha allestito anche un vero e proprio negozio di Natale farcito di sconti per il Black Friday: idee regalo, buoni regalo, alberi, fiocchi, luminarie e tutto quanto… fa Natale; I più venduti sono qui

Magari puoi prendere spunto da ciò che stanno acquistando gli altri. Del resto se in tanti scelgono taluni prodotti, un motivo forse c'è e potrebbe essere nello sconto praticato: approfittane! Piccola spesa, massima resa

Offerte a basso costo e alto sconto, dove poter trovare piccole grandi idee per cogliere il Black Friday anche quando il budget consiglia di prestare attenzione agli istinti.

Sarà un viaggio di pochi giorni, dopo il quale inizieranno le offerte di Natale (più diluite, meno esplosive, meno “Black Friday”). Un viaggio da vivere con spensieratezza, come vuole un sano shopping. Un viaggio che inizia oggi, ora, QUI.