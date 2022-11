Black Friday 2022: kit mouse e tastiera wireless in sconto

Il Black Friday è un’ottima occasione per rinnovare (o cambiare) la propria postazione di lavoro, studio o navigazione. Oggi proponiamo una selezione di mouse e tastiere wiereless per l’utilizzo di computer desktop, laptop o altri dispositivi compatibili. Gli sconti di Amazon per questa ricorrenza rendono l’acquisto piuttosto conveniente.

Mouse+tastiera: i kit in sconto al Black Friday

Ecco dunque una selezione dei kit senza fili da abbinare alla postazione desktop o da portare con sé in mobilità. Come ben visibile, abbiamo concentrato l’attenzione sui prodotti Logitech, tra i brand migliori del mercato. L’elenco completo delle caratteristiche integrate è consultabile aprendo le singole schede.

Quelle riportate qui sopra sono solo alcune delle offerte disponibili oggi nella categoria: le puoi sfogliare tutte direttamente sull’e-commerce.

Infine, ricordiamo che Amazon ha deciso di estendere fino al 31 gennaio 2023 il periodo utile per il reso degli articoli acquistati: ulteriori dettagli nella pagina ufficiale del supporto. Così, ci sarà tempo per cambiare, eventualmente, un regalo di Natale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.