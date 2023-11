Black Friday 2023: tutte le Fire TV Stick in sconto

Anche la linea Fire TV Stick è protagonista nella Settimana del Black Friday su Amazon e non avrebbe potuto essere altrimenti. Tutte le versioni sono in forte sconto, ognuno scelga quella più adatta alle sue esigenze, sulla base del televisore o del monitor a cui ha intenzione di collegarla.

Fire TV Stick: fino a -44% per il Black Friday

Sono in grado di trasformare qualunque schermo in una Smart TV pronta per lo streaming. Inoltre, c’è in dotazione il telecomando con microfono per interagire con Alexa attraverso la propria voce. Le varianti più potenti includono il supporto alla risoluzione Ultra HD e alla connettività Wi-Fi 6E di ultima generazione. Il più conveniente? Di certo il modello 4K in sconto del 44% rispetto al listino.

Ecco dunque tutti i modelli in sconto oggi. Per conoscere l’elenco completo delle caratteristiche integrate e delle funzionalità consultare le singole schede dei prodotti, raggiungibili attraverso i link qui sotto.

Già anche il prezzo di Fire TV Cube, un vero e proprio set-top box con Ultra HD e Wi-Fi 6E, oggi in offerta a -50 euro. In tutti i casi è possibile contare sulla disponibilità immediata e sulla spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno.

Amazon ha dunque scelto di celebrare l’arrivo del Black Friday con un evento dedicato. Trova il prodotto che stai cercando, in offerta, visitando la sezione dedicata e iniziando subito a fare shopping.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.