Black Friday 2023: gli smartphone Samsung in super sconto

Dopo un Prime Day entusiasmante ricco di offerte succose su dispositivi di vario genere, compresi tablet Samsung a soli 115 €, arriva il Black Friday 2023. Chi ha resistito al turbine di promozioni di ottobre su Amazon ha fatto una scelta saggia o ha atteso per nulla offerte in realtà pari a quelle già viste? Per scoprirlo dobbiamo vedere proprio le offerte del gigante statunitense nel suo “Black November”, che parte alquanto in anticipo rispetto al “Venerdì Nero”.

La settimana del Black Friday dura infatti dal 17 al 27 novembre 2023, per dieci giorni di sconti pazzi su dispositivi di elettronica, informatica e molto altro. Sei curioso? Allora preparati, perché in questa occasione specifica ti mostreremo i migliori smartphone Samsung in super sconto!

I migliori smartphone Samsung in sconto al Black Friday 2023

Procediamo in ordine di prezzo, osservando in primis un medio-gamma notevole sinonimo di affidabilità: Samsung Galaxy A54 5G. Nelle colorazioni Awesome Violet e Awesome White questo dispositivo mobile viene venduto a 329 euro anziché 499,90 euro. Si tratta a tutti gli effetti del nuovo prezzo più basso di sempre, in quanto supera i 349 euro raggiunti proprio al Prime Day!

L’offerta del 34% riguarda, nello specifico, il modello con Display FHD+ Super AMOLED da 6,4 pollici di diagonale, 8 GB di RAM e 128GB di memoria interna espandibile. La batteria è da 5.000 mAh per superare agilmente la giornata di autonomia, e lato fotocamera si trova un sensore principale posteriore da 50 MP per foto nitide e cristalline. E non preoccuparti delle performance, poiché il processore octa-core in dotazione è una certezza!

Passiamo quindi in un batter di ciglia al primo modello top di gamma degno di nota: Samsung Galaxy S23+ viene infatti proposto a 919 euro anziché 1.349 euro! Anche in questo caso la promozione porta il prezzo al minimo storico, peraltro con pagamento sempre effettuabile a rate senza interessi.

Lo sconto riguarda i modelli Phantom Black, Lavender e Cream, con 8 GB di RAM, 512 GB di memoria interna, schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,6 pollici, batteria da 4.700 mAh e chipset Snapdragon 8 Gen 2 di casa Qualcomm. Lato performance non si può dire nulla: è un portento!

Il pezzo da novanta è indubbiamente Samsung Galaxy S23 Ultra: costa solo 1.099 euro al posto di 1.659 euro! Uno sconto mozzafiato che pareggia il prezzo minimo storico già raggiunto in passato. Le caratteristiche tecniche? Schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici con risoluzione pari a 3088 x 1440 pixel, 512 GB di archiviazione interna, fotocamera principale da 200 MP, 12 GB di RAM e 5.000 mAh di batteria.

Il tutto viene gestito dal SoC Snapdragon 8 Gen 2 potenziato appositamente per questo modello, che resta disponibile per l’acquisto a rate senza interessi. Inoltre, come per tutti i device che ti stiamo proponendo, la consegna è gratuita e assicurata in un giorno.

Dulcis in fundo, ci sentiamo di consigliarti anche Samsung Galaxy A33 5G, modello di fascia bassa che gode del migliore taglio in termini percentuali. Con uno sconto del 45%, infatti, scende da 373,66 euro a 206,14 euro. Lato specifiche non si tratta certamente di un’eccellenza come per i succitati device, ma non temere: è comunque affidabile.

La batteria da 5.000 mAh è perfetta per raggiungere fine giornata con una carica, mentre i 6 GB di RAM e il chipset Exynos 1280 in dotazione offrono le performance giuste per un uso quotidiano senza troppe esigenze. Lato fotocamera segnaliamo la dotazione di un sensore posteriore principale da 48 MP su configurazione quad-camera, mentre lo schermo è un Super AMOLED FHD+ da 6,4 pollici.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.