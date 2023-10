Samsung Tablet a soli 115€ è l'acquisto DEFINITIVO di questo Prime Day

Il Samsung Galaxy Tab A7 Lite, noto per la sua praticità e prestazioni affidabili, è ora disponibile all’incredibile prezzo di soli 115,99€ grazie ad uno straordinario sconto del 32% attivo proprio in queste ore su Amazon. Un’incredibile occasione per un tablet con ottime specifiche tecniche, qualità costruttiva ed affidabilità eccelsa ma soprattutto un prezzo stracciato.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite, difficile trovare di meglio

Il Samsung Galaxy Tab A7 Lite ha un design compatto e leggero, grazie al display da 8,7 pollici che offre colori vivaci e immagini nitide, perfetto per la visione prolungata di contenuti come film o serie tv. Il corpo in metallo sottile e robusto offre una sensazione decisamente premium al tatto.

Sotto il cofano, il Tab A7 Lite è dotato di un processore octa-core e 3 GB di RAM, garantendo una navigazione web fluida e prestazioni affidabili per le attività quotidiane. Con ben 32 GB di memoria interna, il tablet offre ampio spazio per app, documenti ma soprattutto per interi film o serie tv installati localmente, perfetti per lunghi viaggi senza una buona connessione internet.

A supporto di tutto ciò è presente una batteria da 5.100 mAh che garantisce un utilizzo duraturo, mentre il sistema operativo Android e l’interfaccia One UI consentono un utilizzo intuitivo e personalizzabile. Per il comparto fotografico, il tablet è dotato di un sensore anteriore da 2MP, mentre nella scocca posteriore è presente un sensore da 8MP, perfetto per scattare qualche foto saltuariamente.

Con uno sconto del 32% attivo proprio ora su Amazon, il Samsung Galaxy Tab A7 Lite a soli 115,99€ diventa un vero best-buy da non perdere. Un tablet che unisce design compatto, display di qualità e prestazioni affidabili, ad un prezzo veramente super competitivo. In questo momento infatti, è notevolmente difficile trovare un tablet con un maggiore rapporto qualità-prezzo.

