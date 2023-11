Black Friday 2023: i migliori smartwatch in offerta

Il Garmin Epix è molto più di un semplice smartwatch; è un compagno di avventura progettato per coloro che vogliono spingersi oltre i confini. Con un display AMOLED da 1,3″, touchscreen intuitivo e funzionalità avanzate come il cardiofrequenzimetro, monitoraggio Spo2 e mappe integrate, questo smartwatch offre un’esperienza completa. Aggiungi la resistenza GNSS multi-banda e una durata della batteria di 16 giorni, e sarai pronto per affrontare qualsiasi sfida con stile e affidabilità.

Con il suo design robusto e materiali in titanio, l’Amazfit Falcon è un orologio intelligente costruito per resistere a tutto. Il dual-band GPS, le 150 modalità sportive e la resistenza all’acqua fino a 20 ATM lo rendono ideale per gli amanti dell’outdoor. Lo schermo di zaffiro offre una chiarezza eccezionale, mentre le 15 prove di livello militare confermano la sua robustezza. Entra nell’azione con l’Amazfit Falcon, il tuo compagno di avventure resistente e intelligente.

Il Polar Grit X Pro è lo smartwatch sportivo che unisce l’eleganza alla robustezza di livello militare. Con vetro zaffiro, monitoraggio della frequenza cardiaca dal polso e navigazione avanzata, è perfetto per gli amanti dello sport all’aperto, dal trail running all’hiking. Affronta qualsiasi sfida con un dispositivo che non solo resiste, ma eccelle in tutte le attività sportive.

Con un design raffinato e la tecnologia LTE, il Samsung Galaxy Watch6 è la fusione perfetta di stile e funzionalità. Analisi del sonno, monitoraggio del benessere e una batteria a lunga durata rendono questo smartwatch un compagno essenziale per la tua giornata. La ghiera touch in alluminio aggiunge un tocco di eleganza, mentre la connessione costante mantiene sempre il passo con il tuo stile di vita dinamico.

Con uno schermo AMOLED da 1,47 pollici, il HONOR Band 7 non passa inosservato. Oltre al monitoraggio dello stress, della frequenza cardiaca e del sonno, offre anche 96 modalità di allenamento per adattarsi a ogni esigenza. Con una durata della batteria di 14 giorni e un design elegante, questo fitness tracker è l’alleato perfetto per mantenere uno stile di vita attivo e in forma.