Black Friday 2023: tutti i Chromebook in offerta

I Chromebook sono dei PC portatili sempre più diffusi, specie in ambito lavorativo e universitario, per via del loro essere dei compagni perfetti per il lavoro e lo studio: merito di un sistema operativo velocissimo, sempre aggiornato e protetto dai virus e che, grazie all’integrazione con il cloud, permette di avere i propri file e documenti sincronizzati ovunque.

Con le offerte Black Friday 2023 di Amazon abbiamo ovviamente anche una selezione di Chromebook, che ti proponiamo qui sotto subito dopo lo stacco.

I Chromebook in offerta per il Black Friday 2023 di Amazon

Passiamo quindi alla selezione ricordandoti che le offerte sono disponibili fino ad esaurimento scorte:

HP PC 14 pollici a 199,99 euro invece di 349,99

HP – PC Chromebook x360 14a-ca0000sl a 249,99 euro invece di 399,99

Acer Chromebook 314 CB314-1H-C15P a 199 euro invece di 339

ASUS Chromebook CX1400CKA a 229 euro invece di 379

HP – PC Chromebook 15a-na0001sl a 229,99 euro invece di 449,99

ASUS Chromebook Plus Flip CX5501FEA-NA0354 a 499 euro invece di 699

Samsung Galaxy Chromebook Go a 219 euro invece di 399

Non ti rimane che scegliere il tuo preferito. Buoni acquisti con le offerte Black Friday 2023 di Amazon.

