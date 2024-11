Black Friday 2024: risparmia sui corsi di lingua online con le offerte di Babbel

Quante volte ci siamo ripromessi di imparare una nuova lingua? Per passione o per investire nel proprio percorso professionale? Farlo è sicuramente una scelta vantaggiosa sia dal punto di vista culturale e personale che lavorativo. Sapere più di una lingua, infatti, permette di leggere articoli e libri e guardare film, podcast e serie TV in lingua originale apprezzando le sfumature linguistiche e senza doversi accontentare di una semplificazione restituita da una traduzione. Per chi vuole imparare una nuova lingua Babbel offre un’offerta esclusiva per il Black Friday.

13 lingue da imparare con il metodo Babbel con sconti fino al 70%

Babbel, la celebre piattaforma per videolezioni di lingua dal vivo e online che prevede corsi erogati da insegnanti qualificati, dà la possibilità di imparare una nuova lingua usufruendo di uno sconto fino al 70%. Le lingue tra cui scegliere sono:

Inglese

Spagnolo

Tedesco

Francese

Portoghese

Russo

Turco

Olandese

Svedese

Norvegese

Polacco

Danese

Indonesiano

13 lingue tra le più parlate al mondo da imparare grazie al metodo Babbel. La piattaforma, infatti, prevede lezioni brevi incentrate su conversazioni reali guidate da esperti di quella lingua permettendo di parlarla correttamente e con sicurezza nelle varie occasioni private o professionali.

Quella del Black Friday è un’offerta interessante sia per chi vuole imparare una nuova lingua che per chi vuole migliorare e perfezionare il proprio livello di competenza. Il metodo Babbel prevede una serie di esperienze di apprendimento coinvolgenti e divertenti (tra cui giochi e podcast) per rendere ogni lezione piacevole e per questo più efficace.

I corsi di lingua hanno un costo importante e spesso questo rappresenta un ostacolo per chi vuole intraprendere questo percorso. L’offerta di Babbel per il Black Friday 2024 con sconti fino al 70% permette di risolvere questo problema e iniziare un percorso che in poco tempo porterà a padroneggiare una nuova lingua.

Perché rinunciare a questa opportunità? Scegli la lingua che vuoi imparare con l’offerta di Babbel per il Black Friday!