ACEMAGICIAN TK11: che Mini PC e che sconto

È sufficiente dare uno sguardo alle caratteristiche di ACEMAGICIAN TK11 per capire che non si tratta del solito Mini PC. Integra infatti un comparto hardware di fascia alta, affiancato dal sistema operativo Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft. Ha inoltre un lettore di impronte per l’autenticazioni e altoparlanti stereo nascosti nel case. Oggi merita una segnalazione su queste pagine poiché si trova in forte sconto su Amazon nella Settimana del Black Friday.

Mini PC al Black Friday: l’affare ACEMAGICIAN TK11

Diamo uno sguardo alle sue specifiche tecniche più importanti: processore Intel core i5-1135G7 con GPU Intel Iris Xe, 16 GB di RAM DDR4, unità SSD (M.2 2280) da 512 GB per l’archiviazione dei dati, uscite video HDMI, DisplayPort e Thunderbolt con supporto alla risoluzione 8K, porte USB 4.0 e 3.0, jack audio, slot Ethernet, Wi-Fi e Bluetooth. Hai bisogno di altre informazioni? Le trovi tutte nella scheda del prodotto.

Tutto questo racchiuso nel form factor compatto di ACEMAGICIAN TK11, tra i migliori affari di oggi nel Black Friday Amazon al prezzo di soli 479,99 euro. Il risparmio ammonta a 100 euro rispetto al listino.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un giorno: se lo ordini subito domani sarà a casa tua.

