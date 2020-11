Adatto alla produttività, per lo studio con la didattica a distanza, la navigazione e la riproduzione dei contenuti multimediali: ACEPC AK1 è un Mini PC che occupa poco spazio sulla scrivania e include tutto ciò che serve a un computer desktop. Oggi è acquistabile su Amazon con il 23% di sconto sul prezzo di listino alla vigilia del Black Friday.

ACEPC AK1, il Mini PC in sconto per il Black Friday

Ecco le specifiche tecniche: processore Intel Apollo Lake J3455, GPU Intel HD Graphics 500, 8 GB di RAM DDR3, unità SSD da 120 GB per lo storage, moduli WiFi e Bluetooth 4.2, slot Ethernet, due uscite video HDMI con supporto alla risoluzione 4K, jack audio da 3,5 mm, due porte USB 2.0 e altrettante USB 3.0 e lettore per schede microSD. Tutto questo racchiuso in un form factor compatto ed elegante.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale. Tutto questo al prezzo di 175,92 euro invece di 229,90 euro. È una delle migliori offerte di oggi su Amazon tra quelle proposte alla vigilia del Black Friday.