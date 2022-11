Black Friday: Alexa, fammi un caffè A Modo Mio

Lavazza A Modo Mio Voicy, la macchina del caffè con Alexa integrata, è protagonista nella Settimana del Black Friday su Amazon con uno sconto di ben 110 euro sul prezzo di listino. Un ottimo spunto per chi è alla ricerca di un regalo hi-tech in vista del Natale.

Lavazza A Modo Mio Voicy: lo sconto del Black Friday

Prepara un espresso come al bar semplicemente chiedendoglielo, pronunciando Alexa, fammi un espresso . Tiene inoltre conto delle preferenze di ognuno: dose, temperatura e molto altro. Integra un serbatoio da 1,1 litri e un raccoglitore per le capsule che ne contiene fino a 10. Per tutti gli altri dettagli consultare la scheda del prodotto.

In questo momento, grazie allo sconto per la Settimana del Black Friday su Amazon, la macchina del caffè intelligente Lavazza A Modo Mio Voicy è acquistabile al prezzo di soli 139,99 euro invece di 219,00 euro come da listino, con un risparmio di 110 euro.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in pochi giorni: se la ordini subito, all’inizio della prossima settimana sarà da te. Un’ottima idea per iniziare a pensare a quali regali di Natale far trovare sotto l’albero.

