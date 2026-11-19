Questa è la nostra selezione dei 10 migliori sconti disponibili ora su Amazon per la Settimana del Black Friday, evento al via proprio in queste ore. Ci concentriamo ovviamente sulle categorie che ci riguardano: informatica, elettronica, smart home e gaming. Sono online ottimi affari per risparmiare.

I 10 sconti migliori su Amazon per il Black Friday

Partiamo da un notebook economico, adatto sia al lavoro che allo studio e all’intrattenimento: Lenovo IdeaPad Slim 3 è in forte sconto nell’edizione da 15 pollici con Windows 11, processore AMD Ryzen 3, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB.

Per la smart home consigliamo di dare uno sguardo alla promozione sul bundle che unisce lo smart speaker Echo Dot (ultimo modello) e Ring Intercom, il dispositivo che rende intelligente il citofono tradizionale.

In periodo di rincari, vale la pena segnalare anche l’offerta dedicata al disco fisso esterno da 500 GB del marchio UnionSine. È ottimo per archiviare e trasportare file di grandi dimensioni.

Di nuovo in casa con uno dei migliori affari del giorno: il robot aspirapolvere e lavapavimenti Roborock Saros 10R a prezzo stracciato rispetto al listino ufficiale.

Chi cerca un nuovo televisore può puntare sul modello Amazon Ember serie 4 da 50 pollici, in forte sconto. È pronto per lo streaming.

In alternativa, Fire TV Stick HD è in offerta e permette di trasformare qualsiasi schermo in una Smart TV. Non fatichiamo a immaginare che andrà a ruba.

Proponiamo ora un paio di smartphone. Tra quelli tradizionali, la scelta è ricaduta sulla promozione dedicata a Google Pixel 11: AI integrata, supporto per almeno sette anni e design senza compromessi.

Tra i pieghevoli, invece, Samsung Galaxy Z Fold8 è la scelta giusta. Con il suo formato wide, può essere tuo con uno sconto molto interessante, ovviamente fino al sold out.

Stesso marchio, ma diverso form factor, per Samsung Galaxy Tab A11. Il tablet è in vendita sull’e-commerce con un’offerta che farà gola a molti.

Chiudiamo con il gaming. È appena uscito GTA 6 e metterà a dura prova molti joypad: quello ufficiale di PS5 è in promozione. Si tratta ovviamente del DualSense di Sony, in diverse colorazioni.

È arrivato uno dei momenti più attesi dell’anno per chi ama fare acquisti online. Amazon ha inaugurato la Settimana del Black Friday, con migliaia di prodotti proposti a prezzi ribassati. L’iniziativa proseguirà fino al Cyber Monday del 30 novembre e non prevede limitazioni: chiunque può approfittare degli sconti, senza bisogno di abbonamenti.