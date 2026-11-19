Questa è la nostra selezione dei 10 migliori sconti disponibili ora su Amazon per la Settimana del Black Friday, evento al via proprio in queste ore. Ci concentriamo ovviamente sulle categorie che ci riguardano: informatica, elettronica, smart home e gaming. Sono online ottimi affari per risparmiare.
I 10 sconti migliori su Amazon per il Black Friday
Partiamo da un notebook economico, adatto sia al lavoro che allo studio e all’intrattenimento: Lenovo IdeaPad Slim 3 è in forte sconto nell’edizione da 15 pollici con Windows 11, processore AMD Ryzen 3, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB.
Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook 15″ FHD (1920×1080) AMD Ryzen 3, RAM 8GB, 256GB SSD, Windows 11 Home, WiFi 6, Laptop per Casa, Ufficio, Studio, Uso Quotidiano – Caricatore non incluso
369,00€499,00€-26%
Per la smart home consigliamo di dare uno sguardo alla promozione sul bundle che unisce lo smart speaker Echo Dot (ultimo modello) e Ring Intercom, il dispositivo che rende intelligente il citofono tradizionale.
Ring Intercom + Echo Dot (Ultimo modello), Antracite, apri il portone con la voce tramite Echo Dot, con Accesso Anticipato ad Alexa+
169,98€
In periodo di rincari, vale la pena segnalare anche l’offerta dedicata al disco fisso esterno da 500 GB del marchio UnionSine. È ottimo per archiviare e trasportare file di grandi dimensioni.
UnionSine Hard Disk Esterno 2,5″ 500GB Ultra Slim Portatile USB3.0 SATA HDD | Storage per PC, Macbook, PS4, Xbox series, Wii u, TV (Nero) HD2510
36,74€
Di nuovo in casa con uno dei migliori affari del giorno: il robot aspirapolvere e lavapavimenti Roborock Saros 10R a prezzo stracciato rispetto al listino ufficiale.
roborock Saros 10R Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 22.000Pa, 7,98 cm
499,99€1.499,99€-67%
Chi cerca un nuovo televisore può puntare sul modello Amazon Ember serie 4 da 50 pollici, in forte sconto. È pronto per lo streaming.
Amazon Ember serie 4 da 50″ con Fire TV (ultimo modello), smart TV 4K UHD, HDR10+, processore veloce, Dolby Audio, modalità ambiente, TV in diretta gratuita, trova serie TV più velocemente con Alexa+
279,99€599,99€-53%
In alternativa, Fire TV Stick HD è in offerta e permette di trasformare qualsiasi schermo in una Smart TV. Non fatichiamo a immaginare che andrà a ruba.
Amazon Fire TV Stick HD (ultimo modello), TV gratuita e in diretta, telecomando vocale Alexa, alimentazione tramite TV, configurazione semplice, trova serie TV più velocemente con Alexa+
25,99€64,99€-60%
Proponiamo ora un paio di smartphone. Tra quelli tradizionali, la scelta è ricaduta sulla promozione dedicata a Google Pixel 11: AI integrata, supporto per almeno sette anni e design senza compromessi.
Google Pixel 11 – Smartphone Android sbloccato – Nero ossidiana, 256GB
679,00€999,00€-32%
Tra i pieghevoli, invece, Samsung Galaxy Z Fold8 è la scelta giusta. Con il suo formato wide, può essere tuo con uno sconto molto interessante, ovviamente fino al sold out.
Stesso marchio, ma diverso form factor, per Samsung Galaxy Tab A11. Il tablet è in vendita sull’e-commerce con un’offerta che farà gola a molti.
Chiudiamo con il gaming. È appena uscito GTA 6 e metterà a dura prova molti joypad: quello ufficiale di PS5 è in promozione. Si tratta ovviamente del DualSense di Sony, in diverse colorazioni.
È arrivato uno dei momenti più attesi dell’anno per chi ama fare acquisti online. Amazon ha inaugurato la Settimana del Black Friday, con migliaia di prodotti proposti a prezzi ribassati. L’iniziativa proseguirà fino al Cyber Monday del 30 novembre e non prevede limitazioni: chiunque può approfittare degli sconti, senza bisogno di abbonamenti.