Black Friday Amazon 2024: le migliori SmartTV in offerta

Hai aspettato un anno intero per acquistare il nuovo televisore perfetto ed hai fatto estremamente bene. Con gli sconti del Black Friday 2024 appena iniziati su Amazon, ora hai l’occasione di portare un pezzo da 90 a casa e di risparmiare una cifra esagerata. Ci sono modelli di ogni marco e di ogni dimensione per soddisfare proprio ogni esigenza e gusto.

Vuoi spendere poco o tanto? Sta a te deciderlo ma intanto non ti perdere i migliori prezzi disponibili al momento.

Ricorda che con Amazon Prime le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia.

Black Friday Amazon 2024: le migliori smart TV che trovi in offerta

Risoluzioni avanzate, funzioni per lo streaming e colori che splendono di luce propria. Tutti i modelli che ho selezionato in questa lista sono eccellenti e sono in gran sconto. Non c’è una scelta giusta o sbagliata, devi solo farti rapire dalla proposta che più ti ammalia. Al Black Friday Amazon 2024 trovi in promozione:

TCL 32L5A smart TV con pannello da 32” in risoluzione FHD con sistema Android integrato, possibilità di installare l’assistente Google. Applicazioni per lo streaming e modalità kids integrate. Disponibile al PREZZO di 169,90€ su Amazon.

Panasonic TV-32S55AEZ Serie S55, una smart TV con pannello LED da 32 pollici e risoluzione Full HD. Ha integrata la Fire Tv Stick al suo interno con Amazon Alexa a tua disposizione. Tra le varie modalità anche quella per il gaming. Disponibile al PREZZO di 249€ su Amazon.

CHiQ Smart TV U43QM8G, con pannello QLED da 43” in risoluzione Ultra HD arricchita da HDR. Design moderno struttura in metallo senza cornici ed elevata connettività. Disponibile al PREZZO di 256,31€ su Amazon.

Philips 50PUS7609, Smart TV con pannello LED da 50” in risoluzione 4K e tecnologia Titan OS Pixel Precise Ultra HD. Punti a favore la presenza del Dolby Atmos Sound e la compatibilità con Alexa e Google Voice Assistant. Disponibile al PREZZO di 299€ su Amazon.

PHILIPS Ambilight 43PUS8109, Smart TV dotata di pannello LED da 43” in risoluzione 4K e tecnologia Titan OS Pixel Precise Ultra HD. Punti a favore la presenza del Dolby Atmos Sound e la compatibilità con Alexa e Google Voice Assistant. Disponibile al PREZZO di 329€ su Amazon.

TESLA Smart TV, con pannello da 55″ in risoluzione 4K Ultra HD e aggiunta di HDR10. Telecomando Bluetooth e sistema Android TV 11 con cui hai Netflix e Prime Video già integrati. Disponibile al PREZZO di 373€ su Amazon.

LG UHD Serie UT8000 2024, Smart TV con pannello da 65” e risoluzione 4K Ultra HD potenziata dal Processore α5 Gen7. Immagini vivide e realistiche attraverso varie modalità dedicate sia al gaming che ai film senza trascurare la presenza del HDR10 Pro. Amazon Alexa integrata e telecomando puntatore. Disponibile al PREZZO di 599€ su Amazon.

Samsung Smart TV UE75DU7190UXZT, modello della serie Crystal con pannello da 75” e risoluzione 4K UHD. Arricchita da tecnologie come il 4K Upscaling e Q-Symphony & OTS Lite per una visione senza limiti. Con un design Slim Look e assistenti come Amazon Alexa e Bixby integrati al suo interno. Disponibile al PREZZO di 699€ su Amazon.

Sony XR 48A90K, smart TV con pannello OLED da 48” in risoluzione 4K Ultra HD e HDR integrato. Il sistema montato è Google TV con tutte le applicazioni per lo streaming. Disponibile al PREZZO di 1249€ su Amazon.

Sony BRAVIA XR 55A95L, smart TV con pannello OLED da 55” in risoluzione 4K Ultra HD con HDR Integrato. Sistema Google TV con tutte le applicazioni per lo streaming. Disponibile al PREZZO di 2399€ su Amazon.