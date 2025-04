Il tablet Android di HONOR al PREZZO MINIMO STORICO: l'affare

Ti segnaliamo l’offerta a tempo su Amazon che taglia il prezzo di HONOR Pad X8a portandolo al suo minimo storico. È il tablet perfetto per lo streaming da piattaforme come Netflix, Disney+, Prime Video e così via, grazie alla diagonale generosa del suo pannello e non solo. Non lasciarti sfuggire l’occasione: approfittane prima del sold out.

HONOR Pad X8a: il tablet Android è l’affare di oggi

Si basa sul sistema operativo Android e per il download delle applicazioni è possibile collegarsi alla piattaforma Google Play. Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche più importanti tra quelle in dotazione, racchiuse nel telaio in metallo sottile e leggero, rimandando alla descrizione completa per conoscere tutti gli altri dettagli.

Display FullView da 11 pollici (1920×1200 pixel, 90 Hz)

processore Qualcomm Snapdragon 680 (CPU Kryo 265, GPU Adreno 610);

4 GB di RAM;

128 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1 TB);

fotocamere posteriore e anteriore da 5 megapixel;

connettività Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.1;

quattro altoparlanti;

batteria da 8.300 mAh con autonomia elevata.

Grazie al forte sconto di oggi puoi acquistare il tablet HONOR Pad X8a al suo prezzo minimo storico di soli 115 euro, una spesa davvero irrisoria. Diventerà il fedele compagno delle maratone di streaming per te e per la tua famiglia. Non devi attivare coupon o inserire codici promozionali, ma solo metterlo nel carrello.

La colorazione è Space Grey e la disponibilità è immediata. Se decidi di ordinarlo adesso arriverà a casa tua già entro domani con la consegna gratis. Aggiungiamo infine che la spedizione è gestita da Amazon attraverso la sua rete logistica e che il voto medio assegnato dalle recensioni è molto alto: 4,5 stelle su 5.