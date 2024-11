Black Friday Amazon 2024: i migliori Mini PC in offerta

Quale occasione migliore della Settimana del Black Friday per mettere sulla scrivania un Mini PC? O per portarsi avanti e farlo trovare sotto l’albero di Natale, perché no. Qui è dove ti proponiamo la Top 5 di quelli in sconto oggi su Amazon, partendo da un modello economico e arrivando a un top di gamma con supporto integrato per l’intelligenza artificiale.

Mini PC in sconto per il Black Friday: i migliori

Iniziamo la carrellata con ACEMAGICIAN T8 Plus, acquistabile al prezzo di soli 141 euro. È adatto per le operazioni base della produttività e ottimo per navigare o come media center. Ha in dotazione il processore Intel N95, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB. Per tutti gli altri dettagli dai uno sguardo alla scheda completa.

Alziamo l’asticella con NiPoGi GK3 Plus, pur rimanendo nell’ambito dei Mini PC economici. In questo caso, la CPU è Intel N97. Al prezzo di soli 189 euro è un ottimo affare.

Stesso marchio, ma specifiche differenti per NiPoGi CK10. Lo puoi acquistare al prezzo di 389 euro nella versione con processore Ιntel Core i5-12450H, 32 GB di RAM, SSD da 1 TB e connettività Wi-Fi 6. Qui si inizia a fare sul serio.

Concludiamo con la doppietta di un brand tra i migliori della categoria. Il primo modello da segnalare è GEEKOM IT12 con processore Intel Core i9-12900H, 32 GB di RAM, SSD da 1 TB, Wi-Fi 6E e supporto alla risoluzione 8K. Il sistema operativo è Windows 11 Pro. Lo puoi mettere sulla scrivania in sconto al prezzo di 581 euro.

Il secondo, con cui chiudiamo, è GEEKOM AX8 Pro. Come anticipato, integra una componente dedicata all’AI: processore AMD Ryzen 9 8945HS con chip grafico Radeon 780M, 32 GB di RAM, SSD da 2 TB, connettività Wi-Fi 6E e 8K. Approfitta dell’offerta e mettilo sulla scrivania al prezzo di 806 euro.

