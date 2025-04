Intel cambia per l'ennesima volta il socket con le CPU Nova Lake

Sappiamo benissimo che la longevità della piattaforma non è affatto il punto forte di Intel, e questa volta l’attuale socket LGA 1851 potrebbe persino essere quello tra i meno duraturi dato che, per quanto riguarda le prossima CPU Nova Lake, l’azienda dovrebbe nuovamente adottare un nuovo socket, denominato LGA 1954.

Intel: il socket LGA 1851 è già obsoleto, l’azienda adotterà LGA 1954 per le CPU Nova Lake

L’attuale socket LGA 1851 è stato introdotto da Intel nel 2024 con l’attuale famiglia di processori Arrow Lake-S “Core Ultra Serie 2”, supportato dalle nuove schede madri della serie 800. Sebbene ci fossero grandi aspettative per questa linea, le prestazioni nei giochi si sono rivelate inferiori. Tuttavia, l’azienda ha portato miglioramenti significativi in termini di efficienza e potenza di calcolo in multi-threading su desktop, che hanno consentito ai processori di garantire prestazioni più elevate nelle attività produttive, superando anche le CPU Zen 5.

La casa di Santa Clara starebbe anche lavorando a un aggiornamento della serie Arrow Lake-S, con potenziamenti al Neural Processing Unit (NPU) e altre funzionalità. Ma come già anticipato inizialmente, è previsto l’uso di un nuovo socket LGA 1954 per quanto riguarda Nova Lake.

Secondo le recenti informazioni, provenienti da manifesti di spedizione su nbd.ltd, Intel sta già preparando il socket LGA 1954 per la prossima generazione di processori, destinata a sostituire presto Arrow Lake-S, con un debutto previsto per la seconda metà del 2026. Nova Lake-S aumenterà significativamente il numero di core, portando fino a 16 la conta dei P-Core e 32 quella degli E-Core, destinati sia alla fascia desktop che mobile, per i portatili.

Il nuovo socket dovrebbe già essere in fase di test nelle piattaforme di prova per i nuovi processori, nonostante non ci sia ancora una conferma ufficiale a riguardo. Il passaggio a una nuova piattaforma è più o meno in linea con le strategie di Intel, anche se stavolta, come accennato prima, le generazioni di CPU supportate dall’attuale piattaforma risultano essere soltanto due, o quasi, dato che i modelli Arrow Lake Refresh dovrebbero riguardare solamente le varianti K, con moltiplicatore sbloccato.

Il nuovo socket LGA 1954 potrebbe molto probabilmente essere adottato anche dalla successiva architettura, ovvero Razer Lake. La nuova piattaforma dovrebbe essere infine abbinata ai controller della serie 900, con Nova Lake-S che farà parte della gamma Core Ultra Seriee 4, dato che Core Ultra Serie 3 sarà assegnata ai processori Panther Lake, destinati esclusivamente al settore mobile.