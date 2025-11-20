Black Friday Amazon 2025: le 15 migliori Smart TV in offerta

Black Friday di Amazon? Siamo online con gli sconti più pazzeschi di tutto l’anno. Se hai aspettato questo momento per acquistare una smart TV, ho ottime notizie per te. Marchi di grande qualità e importanza oggi costano pochissimo. Ce n’è per tutti i gusti, tasche e soprattutto di tutte le dimensioni. Scegli se optare per modelli di ultima generazione e porta a casa dispositivi che sono completi. In alcuni casi hai assistenti vocali integrati e tante caratteristiche aggiuntive da non sottovalutare.
I migliori televisori in offerta al Black Friday 2025 sono:
LG OLED evo AI G5 TV – modello da 55 pollici OLED con risoluzione 4K @165Hz e sistema operativo webOS con AI.Lo acquisti a soli 1329 euro .
LG OLED evo AI G5 TV 55 pollici, Smart TV 4K, Base da appoggio inclusa, Processore α11 Gen2, Brightness Booster Ultimate, webOS con AI, Dolby Vision e Atmos, VRR e GSYNC 4K@165Hz, OLED55G56LS 2025
1.309,00€2.299,00€-43%
LG OLED evo AI G5 TV – modello da 65 pollici OLED con risoluzione 4K @165Hz e sistema operativo webOS con AI.Lo acquisti a soli 1799 euro .
LG OLED evo AI G5 TV 65 pollici, Smart TV 4K, Staffa a muro inclusa, Processore α11 Gen2, Brightness Booster Ultimate, webOS con AI, Dolby Vision e Atmos, VRR e GSYNC 4K@165Hz, OLED65G55LW 2025
1.799,00€2.349,00€-23%
Hisense 100E7NQ – modello da 100 pollici QLED con risoluzione 4K 1@44Hz HDR 10+ e sistema operativo VIDAA. Lo acquisti a soli 1399 euro .
TV Hisense 100″ QLED 4K 144Hz 100E7NQ, Smart TV VIDAA U8, Dolby Vision IQ, HDR 10+ Adaptive, 144hz Game Mode PRO, Dolby Atmos 2.1 con Subwoofer, Alexa Built-in, VIDAA Voice, Tuner DVB-T2/S2, lativù 4K
1.349,00€2.199,00€-39%
Metz MQF7000Z, modello da 40 pollici QLED con risoluzione FHD e sistema operatuvo Google Tv. Lo acquisti a soli 179 euro .
Metz QLED 40 Pollici Smart TV FHD MQF7000Z, HDR10, Dolby Audio, Riduzione Luce Blu, Google TV, Googlecast,Tuner DVB-T/T2/C/S/S2/Analogico
175,99€199,99€-12%
LG QNED evo AI QNED86 – modello da 100 pollici MiniLED con risoluzione 4K @144Hz e sistema operativo WebOs con AI. Lo acquisti a soli 1999 euro .
LG QNED evo AI QNED86 TV 100 pollici, Smart TV 4K, Processore α8 Gen2, Precision Dimming con MiniLED, webOS con AI, Dolby Vision & Atmos, Gaming con VRR e FreeSync 4K@144Hz, 100QNED86A6 2025
2.968,68€4.999,00€-41%
LG webOS UHD AI UA75 – modello da 43 pollici con risoluzione 4K @60Hz e sistema operativo webOS con AI. Lo acquisti a soli 249 euro .
LG webOS UHD AI UA75 TV 43 pollici, Smart TV 4K Ultra HD, Processore α7 Gen8, webOS con AI, Filmmaker mode, HDR10, Gaming con VRR 4K@60Hz, Game Optimizer, Wi-Fi, 43UA75006LA 2025
300,00€
Sony BRAVIA XR-55A80L – modello da 55 pollici OLED con risoluzione 4K HDR e sistema operativo Google TV. Lo acquisti a soli 1044 euro .
Sony BRAVIA XR | XR-55A80L | OLED | 4K HDR | Google TV | ECO PACK | BRAVIA CORE | Perfect for PlayStation5 | Metal Flush Surface Design
1.044,00€1.099,00€-5%
Hisense Smart TV 65E63QT – modello da 65 pollici con risoluzione 4K UHD HDR 10 e sistema operativo VIDAA. Lo acquisti a soli 429 euro .
Hisense Smart TV 65″ 4K Ultra HD 65E63QT, Smart TV VIDAA U8, Dolby Vision, HDR 10, Game Mode Plus, Alexa Built-in, VIDAA Voice, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K
429,00€499,00€-14%
Xiaomi TV S Mini LED 65 – modello da 65 pollici QLED con risoluzione 4K@144hz. Lo acquisti a soli 599 euro .
Xiaomi TV S Mini LED 65, QLED, 65 inch, Dolby Vision, Atmos144Hz, 1200 nits
599,00€799,00€-25%
Cecotec VQU20075S – modello da 75 pollici con risoluzione 4K UHD e sistema operativo Android 11.Lo acquisti a soli 689,30 euro.
Cecotec Televisore QLED 75″ Smart TV Serie V2 VQU20075S. 4K UHD, Android 11, Design senza cornice, MEMC, Dolby Vision e Dolby Atmos, HDR10, Wide Color Gamut, 2 Altoparlanti da 10W, 2023.
849,90€
Hisense 55E8Q – modello da 55 pollici MiniLED con risoluzione 4K @144Hz HDR10+ e sistema operativo VIDAA. Lo acquisti a soli 469 euro.
Hisense TV 55″ Mini-LED 144Hz 4K 2025 55E8Q, Smart TV VIDAA U8, Dolby Vision IQ, HDR 10+ Adaptive, 144Hz Game Mode PRO, Dolby Atmos 2.1 con Subwoofer, Alexa Built-in, VIDAA Voice, lativù 4K, 55”
469,00€549,99€-15%
XIAOMI TV A – modello da 65 pollici LED con risoluzione 4K @60Hz e sistema operativo Google Tv. Lo acquisti a soli 329 euro.
Sony BRAVIA KD-65X85L – modello da 65 pollici LED con risoluzione 4K HDR e sistema operativo Google TV. Lo acquisti a soli 899 euro.
Sony BRAVIA KD-65X85L, Full Array LED, 4K HDR, Google TV, ECO PACK, BRAVIA CORE, Seamless Edge Design, Grigio Scuro
899,00€1.223,62€-27%
Sharp 32HF3365E – modello da 32 pollici QLED HD con sistema operativo Google Tv. Lo acquisti a soli 208,02 euro.
Sharp 32HF3365E – GOOGLE TV, 32″ HD, FRAMELESS,60Hz, QLED, Google Assistant con microfono, Audio 2x8W, Chromecast, Bluetooth, HDMI x3, USB x2, Colore nero
207,62€226,73€-8%
Haier H43K85FUX – modello da 43 pollici LED con risoluzione 4K HDR10 con sistema operativo Google Tv. Lo acquisti a soli 312,94 euro con sconto del 17%.