Black Friday Amazon 2025: le 15 migliori Smart TV in offerta

Black Friday di Amazon? Siamo online con gli sconti più pazzeschi di tutto l’anno. Se hai aspettato questo momento per acquistare una smart TV, ho ottime notizie per te. Marchi di grande qualità e importanza oggi costano pochissimo. Ce n’è per tutti i gusti, tasche e soprattutto di tutte le dimensioni. Scegli se optare per modelli di ultima generazione e porta a casa dispositivi che sono completi. In alcuni casi hai assistenti vocali integrati e tante caratteristiche aggiuntive da non sottovalutare.

I migliori televisori in offerta al Black Friday 2025 sono:

LG OLED evo AI G5 TV – modello da 55 pollici OLED con risoluzione 4K @165Hz e sistema operativo webOS con AI.Lo acquisti a soli 1329 euro .

LG OLED evo AI G5 TV – modello da 65 pollici OLED con risoluzione 4K @165Hz e sistema operativo webOS con AI.Lo acquisti a soli 1799 euro .

Hisense 100E7NQ – modello da 100 pollici QLED con risoluzione 4K 1@44Hz HDR 10+ e sistema operativo VIDAA. Lo acquisti a soli 1399 euro .

Metz MQF7000Z, modello da 40 pollici QLED con risoluzione FHD e sistema operatuvo Google Tv. Lo acquisti a soli 179 euro .

LG QNED evo AI QNED86 – modello da 100 pollici MiniLED con risoluzione 4K @144Hz e sistema operativo WebOs con AI. Lo acquisti a soli 1999 euro .

LG webOS UHD AI UA75 – modello da 43 pollici con risoluzione 4K @60Hz e sistema operativo webOS con AI. Lo acquisti a soli 249 euro .

Sony BRAVIA XR-55A80L – modello da 55 pollici OLED con risoluzione 4K HDR e sistema operativo Google TV. Lo acquisti a soli 1044 euro .

Hisense Smart TV 65E63QT – modello da 65 pollici con risoluzione 4K UHD HDR 10 e sistema operativo VIDAA. Lo acquisti a soli 429 euro .

Xiaomi TV S Mini LED 65 – modello da 65 pollici QLED con risoluzione 4K@144hz. Lo acquisti a soli 599 euro .

Cecotec VQU20075S – modello da 75 pollici con risoluzione 4K UHD e sistema operativo Android 11.Lo acquisti a soli 689,30 euro.

Hisense 55E8Q – modello da 55 pollici MiniLED con risoluzione 4K @144Hz HDR10+ e sistema operativo VIDAA. Lo acquisti a soli 469 euro.

XIAOMI TV A – modello da 65 pollici LED con risoluzione 4K @60Hz e sistema operativo Google Tv. Lo acquisti a soli 329 euro.

Sony BRAVIA KD-65X85L – modello da 65 pollici LED con risoluzione 4K HDR e sistema operativo Google TV. Lo acquisti a soli 899 euro.

Sharp 32HF3365E – modello da 32 pollici QLED HD con sistema operativo Google Tv. Lo acquisti a soli 208,02 euro.

Haier H43K85FUX – modello da 43 pollici LED con risoluzione 4K HDR10 con sistema operativo Google Tv. Lo acquisti a soli 312,94 euro con sconto del 17%.