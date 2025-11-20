Black Friday Amazon 2025: i monitor da acquistare in sconto

Con il via alla Settimana del Black Friday su Amazon inizia ufficialmente la stagione dello shopping online a prezzo scontato. Su queste pagine ci concentriamo ovviamente sugli articoli della categoria informatica: ecco i migliori monitor in offerta per l’evento, da mettere sulla scrivania.
I migliori monitor in offerta per il Black Friday
Iniziamo con la promozione che vede protagonista MSI PRO MP273A, modello da 27 pollici con risoluzione Full HD. È quello che consigliamo se ne stai cercando uno particolarmente economico, ma di ottima qualità e affidabile.
MSI PRO MP273A Monitor 27″ FHD, IPS (1920 x 1080), fino a 100 Hz (con HDMI), Schermo Eye-Friendly, VESA 75×75, Altoparlanti integrati, Supporto Display Kit – HDMI 1.4, DP 1.2a, D-Sub
79,00€139,99€-44%
Prodotto da uno dei marchi leader del mercato, LG 27MS550 (guarda lo sconto) ha dalla sua il design minimalista, il pannello da 120 Hz e gli altoparlanti stereo integrati.
LG 27MS550 Monitor 27″ Full HD IPS, Altezza Regolabile, Speaker Stereo 4W, 100Hz, 1920×1080, 2x HDMI, Uscita Cuffie, Schermo Antiriflesso, Reader Mode, Flicker Safe, Nero
89,99€108,99€-17%
Stessa diagonale per Lenovo L27, in sconto per l’occasione. Ha in dotazione porte HDMI e VGA per supportare il collegamento simultaneo di più dispositivi.
Lenovo L27-41 Monitor 27″ FHD (1920×1080) Frameless, IPS, 100Hz, Regolabile, Porte HDMI e VGA, Cavo HDMI incluso – Raven Black
99,00€149,00€-34%
Passiamo al Samsung Smart Monitor M8 da 32 pollici con risoluzione 4K, piattaforma da Smart TV, webcam SlimFit Camera e telecomando. In promozione, è ideale anche per il salotto o la camera da letto.
Samsung Smart Monitor M8 (S32FM801), Flat 32”, 3840×2160 (UHD 4K), Smart Hub con AI, Office 365, Gaming Hub, Speaker Integrati, Telecomando, WiFi, HDMI, USB-C
499,90€749,00€-33%
Diagonale più compatta per Dell 24 Plus, altro protagonista di uno sconto su Amazon. Anche in questo caso ci sono gli speaker interni e il pannello è IPS per poter essere osservato senza degrado delle immagini da qualsiasi angolazione.
Dell 24 Plus Monitor – S2425HSM, Full HD (1920×1080), 144Hz, IPS, 1ms MPRT, AMD FreeSync, 99% sRGB, Regolabile in Altezza, Altoparlanti integrati, 2 HDMI, 3 Anni di Garanzia, Bianco
129,21€145,00€-4%
Proseguiamo con il prezzo stracciato di Philips Evnia 24M2N3200S che arriva a 180 Hz di refresh rate con supporto per FreeSync Premium e S-Sync.
PHILIPS Evnia 24M2N3200S – Monitor da gioco FHD da 24 pollici, 180 Hz, 0,5 ms, FreeSync Prem., G-Sync comp. (1920×1080, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4) nero-grigio
99,00€124,90€-21%
Ecco un paio di modelli ottimizzati per il gaming. Il primo è LG UltraGear OLED 27GS93QE da 27 pollici con risoluzione QHD (2560×1440 pixel). In offerta, integra un pannello OLED da 240 Hz e tempo di risposta ridotto a soli 0,03 ms.
LG UltraGear OLED 27GS93QE Monitor Gaming 27″, QHD (2560×1440), OLED, 240Hz, 0,03ms (GtG), G-Sync, FreeSync Premium Pro, HDR 400 True Black, HDMI 2.1, DisplayPort, Nero
666,06€930,00€-28%
C’è poi AOC Agon PRO AG346UCD in promozione con il suo formato ultrawide da 34 pollici. Adatto alla scrivania dei giocatori più incalliti, integra altoparlanti stereo per rendere superfluo il collegamento di casse esterne.
AOC Agon PRO AG346UCD Monitor gaming curvo OLED WQHD da 34 pollici, 175 Hz, 0.03 ms, FreeSync Premium Pro, comp. G-Sync, HDR400 3440×1440, 2X HDMI, DisplayPort, Hub USB nero
543,90€659,00€-17%
Concludiamo con un monitor portatile: quello di Yodoit da 16 pollici, forte sconto per l’occasione. Lo puoi portare ovunque per collegarlo tramite USB-C o HDMI.
Yodoit Monitor portatile 16″ 2,5K QHD 120Hz IPS 2560×1600 16:10 con USB tipo C e altoparlanti integrati con custodia Smart Cover. Compatibile con PC, laptop, MacBook e Xbox
132,99€139,99€-5%
Amazon continuerà a proporre offerte per la Settimana del Black Friday fino al Cyber Monday dell’1 dicembre. Le promozioni sono accessibili a tutti, anche ai non abbonati Prime. Sfogliale nella sezione apposita.