Black Friday Amazon 2025: i monitor da acquistare in sconto

Con il via alla Settimana del Black Friday su Amazon inizia ufficialmente la stagione dello shopping online a prezzo scontato. Su queste pagine ci concentriamo ovviamente sugli articoli della categoria informatica: ecco i migliori monitor in offerta per l’evento, da mettere sulla scrivania.

I migliori monitor in offerta per il Black Friday

Iniziamo con la promozione che vede protagonista MSI PRO MP273A, modello da 27 pollici con risoluzione Full HD. È quello che consigliamo se ne stai cercando uno particolarmente economico, ma di ottima qualità e affidabile.

Prodotto da uno dei marchi leader del mercato, LG 27MS550 (guarda lo sconto) ha dalla sua il design minimalista, il pannello da 120 Hz e gli altoparlanti stereo integrati.

Stessa diagonale per Lenovo L27, in sconto per l’occasione. Ha in dotazione porte HDMI e VGA per supportare il collegamento simultaneo di più dispositivi.

Passiamo al Samsung Smart Monitor M8 da 32 pollici con risoluzione 4K, piattaforma da Smart TV, webcam SlimFit Camera e telecomando. In promozione, è ideale anche per il salotto o la camera da letto.

Diagonale più compatta per Dell 24 Plus, altro protagonista di uno sconto su Amazon. Anche in questo caso ci sono gli speaker interni e il pannello è IPS per poter essere osservato senza degrado delle immagini da qualsiasi angolazione.

Proseguiamo con il prezzo stracciato di Philips Evnia 24M2N3200S che arriva a 180 Hz di refresh rate con supporto per FreeSync Premium e S-Sync.

Ecco un paio di modelli ottimizzati per il gaming. Il primo è LG UltraGear OLED 27GS93QE da 27 pollici con risoluzione QHD (2560×1440 pixel). In offerta, integra un pannello OLED da 240 Hz e tempo di risposta ridotto a soli 0,03 ms.

C’è poi AOC Agon PRO AG346UCD in promozione con il suo formato ultrawide da 34 pollici. Adatto alla scrivania dei giocatori più incalliti, integra altoparlanti stereo per rendere superfluo il collegamento di casse esterne.

Concludiamo con un monitor portatile: quello di Yodoit da 16 pollici, forte sconto per l’occasione. Lo puoi portare ovunque per collegarlo tramite USB-C o HDMI.

Amazon continuerà a proporre offerte per la Settimana del Black Friday fino al Cyber Monday dell’1 dicembre. Le promozioni sono accessibili a tutti, anche ai non abbonati Prime. Sfogliale nella sezione apposita.