Black Friday Amazon: i bestseller Tech di oggi

Tra le tante offerte del Black Friday su Amazon, alcune stanno andando davvero forte: il team dell’e-commerce ha stilato un elenco dei bestseller Tech, quelli che stanno letteralmente andando a ruba. Ne prendiamo spunto per segnalare alcuni affari da cogliere al volo, nella giornata più calda dell’anno per lo shopping online e prima del sold out.

I bestseller Tech su Amazon per il Black Friday

Partiamo con gli AirPods di Apple, più precisamente la versione con custodia di ricarica tramite cavo (guarda l’offerta). Il prezzo crolla per andare incontro ai desideri di chi li vuol acquistare per sé o farli trovare sotto l’albero.

Sempre dalla mela morsicata, l’edizione da 128 GB di iPhone 14 (guarda l’offerta) nell’elegante colorazione Mezzanotte.

Passiamo ai televisori, dove il più venduto è un Samsung 4K da 55 pollici (guarda l’offerta). Si tratta di un modello della serie Crystal UHD.

Altro marchio, stessa diagonale, per TCL 55P639 (guarda l’offerta). I punti di forza? Design senza cornici e piattaforma Google TV.

L’asticella si alza con LG OLED evo da 65 pollici (guarda l’offerta).

Sul fronte degli auricolari wireless, i Samsung Galaxy Buds FE (guarda l’offerta) vanno davvero forte.

Design diverso, ma discorso invariato, per le cuffie over ear Sony WH-10000XM4 (guarda l’offerta).

Ambito smartphone: molti stanno approfittando del forte sconto su OnePlus 11 5G (guarda l’offerta) nella versione 8/128 GB.

La smart home chiama, la promozione sulla presa intelligente TP-Link Tapo P105 risponde (guarda l’offerta).

Ottimo lo sconto su MSI Modern 15 (guarda l’offerta), un notebook Windows 11 proposto a -400 euro rispetto al listino ufficiale.

Cerchi una stampante? Ecco la multifunzione a cui non manca davvero nulla: HP DeskJet 2720e (guarda l’offerta).

Molti hanno scelto di mettere sulla scrivania mouse e tastiera wireless del kit Logitech MK295 (guarda l’offerta).

Chiudiamo la carrellata con il coupon da attivare nella scheda di TP-Link Tapo C200 (guarda l’offerta), videocamera per la sorveglianza della casa che si integra perfettamente negli ecosistemi smart home.

È il Black Friday, il giorno in cui i prezzi scendono a picco. Visita la sezione dedicata su Amazon per scoprire tutte le offerte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.