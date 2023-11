Black Friday Amazon: come fare veri affari

Il giorno più caldo dell’anno per lo shopping online è finalmente arrivato: è il Black Friday. Tra gli store che propongono sconti e promozioni per l’evento c’è ovviamente anche Amazon, con il suo evento dedicato sull’e-commerce che si concluderà lunedì 27 novembre con l’arrivo del Cyber Monday. Ecco qualche consiglio per approfittarne.

Al via il Black Friday su Amazon: come approfittarne

Anzitutto, la pagina di riferimento da tenere sotto controllo è amazon.it/blackfriday. Lì, sarà possibile trovare l’elenco aggiornato di tutte le occasioni da cogliere al volo, per ogni categoria di prodotto.

Suggeriamo inoltre di verificare l’eleggibilità a due promozioni in corso: quella che offre 15 euro di credito da spendere liberamente caricando le proprie fotografie sul servizio Photos e quella che dà diritto a 7 euro di sconto selezionando un punto di ritiro in cui ricevere i prodotti.

Ecco alcune delle offerte Tech che vale la pena tenere d’occhio o di cui approfittare subito.

spazzolino elettrico Oral-B iO6 con Echo Pop in regalo;

smart display Echo Show 5 di terza generazione a metà prezzo;

63% di sconto sul Ring Intercom che rende smart il citofono tradizionale.

Attenzione alla disponibilità degli articoli: molti andranno a ruba, verificare sempre se sono acquistabili e le tempistiche della consegna. Detto questo, ognuno dedichi qualche minuto a sfogliare il catalogo dell’e-commerce alla ricerca dell’affare migliore, anche per portarsi avanti in vista del Natale con i regali da mettere sotto l’albero. A questo proposito, è possibile contare su un periodo esteso per gli eventuali resi, fino al 31 gennaio 2024.

Il Black Friday su Amazon offre sconti su tutti i prodotti, in ogni categoria. Per approfittarne non è nemmeno necessario un abbonamento Prime, anche se la sottoscrizione dà diritto ad alcuni vantaggi come le spedizioni gratuita anche su importi contenuti.

