Black Friday Amazon: frigorifero Samsung Side by Side in MEGA sconto (-51%)

Il Black Friday di Amazon si arricchisce di un prodotto che di solito non trattiamo in queste pagine, ma l’offerta è troppo buona per ignorarla. L’immenso frigorifero Samsung Side by Side della serie Air Space 8000 può essere tuo con un fantastico sconto del 51%. E puoi anche scegliere il ritiro del tuo vecchio frigo senza costi aggiuntivi direttamente da Amazon.

Frigorifero Samsung in mega sconto per il Black Friday Amazon

Con una capacità monumentale di 652 litri, questo Frigorifero Side by Side a libera installazione si presenta come un autentico colosso dello stoccaggio alimentare. Le dimensioni di 91 cm di larghezza, 178 cm di altezza e 72 cm di profondità lo rendono perfetto per chi desidera un elettrodomestico che unisca funzionalità e stile. Il design in acciaio inox conferisce un tocco di modernità a qualsiasi cucina.

La tecnologia Twin Cooling Plus è la chiave per garantire la massima freschezza dei tuoi cibi. Grazie ai due circuiti indipendenti di circolazione dell’aria, questo frigorifero crea un ambiente ottimale, impedendo la diffusione di odori indesiderati tra il frigorifero e il congelatore. I tuoi alimenti manterranno il loro sapore originale più a lungo.

Questo frigorifero è un vero e proprio genio personalizzabile. Con 5 modalità di conversione, si adatta a ogni tua esigenza. Mantieni freschi i cibi che devi conservare o attiva la modalità OFF per un risparmio energetico intelligente.

L’innovativa tecnologia Space Max ti offre più spazio interno senza dover aumentare le dimensioni esterne. Grazie a uno speciale rivestimento delle pareti, la capacità interna viene migliorata notevolmente, consentendoti di conservare una quantità incredibile di alimenti.

Non farti scappare questa occasione unica per portare a casa il Frigorifero Samsung Side by Side a un prezzo straordinario. Approfitta dello sconto del 51% e rendi la tua cucina all’avanguardia con un elettrodomestico di qualità eccezionale.

