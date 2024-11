Black Friday Amazon: le migliori chiavette USB in super offerta

Che le si chiami chiavette oppure pendrive, poco cambia: accade a tutti di doverle utilizzare, per trasferire file di ogni tipo o archiviarli in modo sicuro. Qui è dove segnaliamo alcuni modelli in sconto su Amazon per la lunga Settimana del Black Friday che prende il via oggi.

Chiavette in sconto per il Black Friday: serve una pendrive?

Partiamo con quello che è forse il marchio più noto della categoria, Kingston. Il modello DataTraveler Exodia M con capacità da 256 GB è in promozione e oggi lo paghi solo 16 euro. È perfetto da avere sempre con sé, nella borsa, nello zaino o agganciato al portachiavi.

Quella di Rycan da 512 GB è invece una pendrive polivalente. Oltre al connettore USB-A integra anche quelli USB-C, micro-USB e Lightning, diventando così un vero e proprio dispositivo 4-in-1, adatto anche per l’utilizzo con smartphone e tablet. Può essere tua al prezzo di soli 27 euro.

Stesso principio per il modello di ZARMST, sempre da 512 GB, proposto al prezzo di 37 euro. In questo caso a cambiare è il design e la disposizione dei connettori.

Lightning e USB 3.0 coesistono nel modello iDiskk da 128 GB, in questo caso un 2-in-1. Dalle recensioni pubblicate si apprende che è particolarmente apprezzato per la qualità costruttiva. Può essere tuo al prezzo di 38 euro.

Concludiamo la carrellata con una pendrive da 64 GB, perché non sempre è necessario un grande spazio. Quella di KOOTION è in offerta al prezzo di 9 euro: minima spesa, massima resa.

La pagina amazon.it/blackfriday è il link di riferimento per scoprire tutte le offerte e gli sconti per la Settimana del Black Friday. Da oggi e fino al 2 dicembre, su queste pagine, ci concentreremo sulle promozioni più vantaggiose nelle categorie dell’informatica, elettronica e della casa intelligente.