Black Friday Amazon 2025: i migliori ripetitori Wi-Fi in sconto

In alcuni punti della casa o dell’ufficio la connessione non è stabile o ti sembra rallentata? Risolvi con un ripetitore Wi-Fi. Qui è dove te ne proponiamo alcuni in sconto nel Black Friday di Amazon. Li abbiamo selezionati tenendo conto del risparmio, ma non solo, anche per offrire libertà di scelta in termini di tecnologie e standard supportati.
Ripetitori Wi-Fi: gli affari del Black Friday
Partiamo da uno dei modelli più economici: Mercusys ME30 sceso al prezzo di soli 16,99 euro. Arriva fino a 1.200 Mbps ed è compatibile con tutti i router. Come si dice? Minima spesa, massima resa.
MERCUSYS ME30 Ripetitore Wifi Dual-Band 1200 Mbps, Ripetitore Potente per Casa, WiFi Extender e Access Point, Amplificatore, Compatibile con Tutti i Modem Router, AC1200
16,99€19,99€-15%
Caratteristiche simili, ma brand diverso, per Tenda A18 Pro in sconto a 23,99 euro. Anche in questo caso lo inserisci in una presa ed è subito pronto. Ha anche lo slot Ethernet per le connessioni cablate.
Tenda A18 Pro Ripetitore Wi-Fi Dual Band AC1200 Mbps, Funzionalità Extender e Access Point 5GHz/2.4GHz con Porta Gigabit LAN, LED Segnale Intelligente, Pulsante WPS, Sicurezza WPA2, Controllo via App
23,99€34,99€-31%
Le prestazioni di Netgear EAX15 fanno un salto in avanti con il supporto al Wi-Fi 6. È in offerta a 64,99 euro e garantisce una copertura fino a 100 metri quadrati.
NETGEAR Ripetitore WiFi 6 (EAX15) Ripetitore WiFi Potente Dual-Band per la casa, Copertura fino 100㎡, Range Extender Amplificatore, Tutti gli operatori Internet
64,99€89,99€-28%
Un altro upgrade è quello fornito da ASUS RP-BE58, pronto per Wi-Fi 7. Lo trovi in promozione a 71,00 euro durante il Black Friday. Arriva alla velocità di 3.600 Mbps.
ASUS RP-BE58 BE3600 Dual Band WiFi 7 AiMesh Ripetitore (Range Extender, fino a 3.600 Mbps, WiFi senza cuciture, facile configurazione tramite app)
71,00€91,70€-23%
STRONG Repeater 300 rappresenta invece la scelta consigliata a chi vuol spendere il meno possibile: al prezzo stracciato di 12,25 euro è un must.
STRONG – Ripetitore WiFi 300 v2 – Amplificatore di Segnale Veloce – Fino a 300 Mbps – Compatibile con tutte le Modem/Router – Casa e Ufficio – Installazione Facile Plug & Play – Bianco
12,25€19,90€-38%
Chiudiamo la carrellata con un dispositivo ibrido: GL.iNet GL-MT3000 in offerta a 69,29 euro. Come si può vedere dal design è anche un router portatile con supporto per Wi-Fi 6.
GL.iNet GL-MT3000 (Beryl AX) Piccolo Portatile Router WiFi 6 Gigabit Dual Band, AX3000Mbps, 802.11ax, Ripetitore, Access Point, Extender, WAN a 2.5 Gb, Cascata VPN, IPV6, WPA3
69,29€129,00€-46%
Su Amazon è in corso la lunga settimana del Black Friday che si concluderà solo lunedì con l’arrivo del Cyber Monday. Non perdere l’occasione: tutte le offerte sono raccolte nella pagina dell’e-commerce dedicata all’iniziativa.